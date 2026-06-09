Monika Gruber muss Graz-Auftritte absagen: „Jetzt ist Feierabend“

Wer Monika Gruber kennt, kennt ihre Kraft auf der Bühne. Diesmal aber ist genau das nicht möglich. In einem Video an ihre Fans klingt die Kabarettistin hörbar angeschlagen. Gleich zu Beginn nimmt sie es noch mit Humor: „Ja, ich hab nicht gesoffen die ganze Nacht. Ich bin ja nicht die jüngere Schwester von Bonny Tyler.“ Doch danach wird schnell klar: Ihre Stimme ist am Ende.

„Jetzt ist Feierabend“

Schon seit Wochen habe sie sich mit Stimmproblemen herumgequält, erzählt Gruber. Irgendwie sei sie bisher durchgekommen. Jetzt gehe aber nichts mehr. „Und jetzt ist Feierabend“, sagt sie im Video. Die geplanten Vorstellungen in Graz am heutigen Dienstag, dem 9. Juni, und am Mittwoch, dem 10. Juni, müssen deshalb abgesagt werden.

Neue Termine fix

Ganz verzichten müssen die Fans in Graz und der Steiermark aber nicht. Die Vorstellungen werden nachgeholt: Der Termin vom 9. Juni wird auf den 2. September 2026 verschoben, jener vom 10. Juni auf den 3. September 2026. Für viele Fans heißt es jetzt: Kalender zücken und neu planen. Die Karten für die heutigen Vorstellungen gelten laut Gruber für den 2. September, jene für morgen für den 3. September 2026. Wer an den Ersatzterminen nicht kann, bekommt laut ihr das Geld zurück. Im Video sagt sie dazu: „Und wenn ihr Fragen habt oder da nicht kennt, dann kriegt ihr natürlich das Geld wieder raus.“

„Es tut mir so leid, liebe Steirer“

Gruber entschuldigt sich mehrfach bei ihrem Publikum. Man merkt: Die Absage fällt ihr nicht leicht. „Es tut mir so leid, liebe Steirer“, sagt sie im Video. Für den Herbst macht sie ihren Fans aber ein klares Versprechen: „September bin ich wieder da mit voller Power.“ Auch auf Facebook schreibt sie: „Es geht einfach nix mehr und im September bin I mit voller Power bei Eich! Versprochen! Sososo sorry scho!!!!“