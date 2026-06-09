Sportwetten zur WM: Stadt Graz setzt auf Aufklärung

Wenn in Graz zur Fußball-WM wieder viele mitfiebern, nimmt auch die Werbung für Sportwetten zu. Die Stadt startet deshalb eine Kampagne, die Betroffene und Angehörige zu Hilfe führt.

Wenn die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt, geht es für viele nicht nur um Tore, Siege und Niederlagen. Gleichzeitig steigt auch die Werbung für Sportwetten deutlich an. Genau hier setzt die Stadt Graz gemeinsam mit der Fachstelle Glücksspielsucht Steiermark an. Während der WM soll eine Informations- und Sensibilisierungskampagne auf die Risiken von Sportwetten aufmerksam machen. Unter dem Motto „Wenn Sportwetten zur Sucht werden“ werden in Graz Citylights, digitale Werbeflächen, Inserate, Beiträge in sozialen Netzwerken und Infomaterialien eingesetzt. Heuer kommen zusätzlich Plakate für Vereine und Einrichtungen dazu. Die Botschaft soll also auch dort sichtbar sein, wo viele Menschen ihre Freizeit verbringen.

Hilfe per QR-Code

Im Mittelpunkt der Kampagne steht nicht der erhobene Zeigefinger, sondern konkrete Unterstützung. Ein QR-Code führt auf die Homepage www.wette-glueck.at. Dort finden Betroffene und Angehörige Informationen zum Thema Sportwetten und Hinweise auf Hilfsangebote. Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) erklärt dazu: „Fußball begeistert Menschen auf der ganzen Welt. Gleichzeitig erleben wir, dass gerade rund um große Sportereignisse viele Menschen verstärkt mit Wettangeboten konfrontiert werden. Wer dabei in Schwierigkeiten gerät, soll nicht allein gelassen werden. Deshalb machen wir sichtbar, wo Betroffene und ihre Angehörigen Unterstützung finden können“.

©Foto Fischer/Stadt Graz Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer und Monika Lierzer warnen vor den Risiken von Sportwetten.

Risiko Live-Wetten

Sportwetten gelten laut Fachleuten als besonders risikoreich. Vor allem Live-Wetten, die ständige Verfügbarkeit über das Handy und die viele Werbung rund um große Sportereignisse können problematische Entwicklungen begünstigen. Mehr als jede fünfte Person, die Sportwetten nutzt, entwickelt demnach ein problematisches oder pathologisches Wettverhalten. Monika Lierzer, Leiterin der Fachstelle Glücksspielsucht Steiermark, warnt: „Sportwetten leben von der Illusion der Kontrolle – die Gefahr von Wettsucht sowie die Risiken für Gesundheit und Existenz sind Realität.“ Besonders häufig betroffen sind junge Männer und Menschen mit großer Nähe zum Sport.

Wissen schützt nicht

Viele Wettangebote vermitteln den Eindruck, dass Sportwissen die Gewinnchancen erhöht. Wer sich gut auskennt, glaubt dadurch oft, die Lage besser einschätzen zu können. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen aber: Fachwissen hat keinen entscheidenden Einfluss auf den langfristigen Erfolg beim Wetten. Krotzer betont deshalb: „Wettsucht ist keine Charakterschwäche. Sie kann Menschen in finanzielle Not bringen, Beziehungen belasten und die psychische Gesundheit gefährden. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig Hilfe zu bekommen. Mit dieser Kampagne zeigen wir: Unterstützung ist da und niemand muss diesen Weg alleine gehen“.