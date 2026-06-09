Regenbogen que(e)r durch Graz: Neue Schutzwege vor Uni, PH und Kunsthaus

Mit neuen Regenbogen-Schutzwegen stärkt Graz die Sichtbarkeit von LGBTQIA+-Themen im öffentlichen Raum. Vor der Uni Graz, der Pädagogischen Hochschule und dem Kunsthaus entstehen zentrale Zeichen für Offenheit.

Drei Regenbogen-Zebrastreifen machen Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Graz künftig noch stärker sichtbar. Neu gestaltet wurden die Standorte in der Halbärthgasse vor der Karl-Franzens-Universität sowie bei der Pädagogischen Hochschule am Hasnerplatz. Zusätzlich wird der bestehende Regenbogen-Zebrastreifen vor dem Kunsthaus Graz erneuert.

Zeichen über den Pride Month hinaus

Mit der Initiative will die Stadt Graz ein klares Bekenntnis zu Offenheit, Respekt und einem guten Miteinander setzen – und das nicht nur während des Pride Month, sondern das ganze Jahr über. Besonders durch die Platzierung vor Bildungseinrichtungen und einem stark frequentierten Kulturstandort soll Sichtbarkeit im Alltag entstehen.

Standorte an zentralen Orten

Die neuen Regenbogen-Zebrastreifen befinden sich konkret in der Halbärthgasse vor der Karl-Franzens-Universität sowie in der Theodor-Körner-Straße bei der Bim-Station Hasnerplatz vor der Pädagogischen Hochschule. Der bestehende Standort vor dem Kunsthaus wird im Zuge der Maßnahme erneuert.

Politik betont Signalwirkung

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) unterstreicht die Bedeutung der sichtbaren Zeichen: „Graz ist bunt und das soll auch so bleiben. Regenbogen-Zebrastreifen sind mehr als Farbe auf der Straße. Sie zeigen, dass Vielfalt zur Stadt gehört und dass alle Menschen hier ihren Platz haben. Gerade in einer Zeit, in der queere Menschen vielerorts wieder verstärkt Anfeindungen erleben, ist es wichtig, Haltung zu zeigen.“ SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch sieht in den neuen Schutzwegen ein deutliches Signal: „Mit weiteren Regenbogenzebrastreifen geben wir ein klares Bekenntnis ab: Graz liebt dich und unterstützt dich, egal wen du liebst. Alle Menschen sollen sich hier sicher, akzeptiert und willkommen fühlen.“

Positive Resonanz im öffentlichen Raum

Auch die ÖH Uni Graz begrüßt die Umsetzung. Die Vorsitzenden Ida Edlinger-Pammer, Mary Weitzer und Valentina Simschitz betonen die Bedeutung für den Campus: „Wir freuen uns, gemeinsam mit der Stadt Graz ein Zeichen für mehr Vielfalt und ein gelebtes Miteinander zu setzen.“ Gemeinderätin Anna Slama (Grüne) berichtet von ersten Reaktionen aus der Bevölkerung: „Schon während der Regenbogen gemalt wurde, haben wir viele positive Rückmeldungen bekommen. Es ist schön zu sehen, wie viel Freude so ein Zeichen der Vielfalt auslösen kann.“