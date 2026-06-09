Graz bestellt 24 zusätzliche Flexity-Straßenbahnen

Mit der Beschaffung von 24 zusätzlichen Flexity-Straßenbahnen setzt Graz den Weg zu einem modernen, barrierefreien und leistungsfähigen öffentlichen Verkehr konsequent fort. Die neuen Fahrzeuge gelten als Teil einer europaweit modernen Bim-Generation und sollen schrittweise ältere Garnituren ersetzen. Bereits am 27. Mai hat die erste Flexity in Graz ihren Betrieb aufgenommen. Mit der nun beschlossenen Erweiterung wächst die Flotte deutlich weiter.

©kk 24 neue Flexity für Graz: Europas modernste Bim-Generation rollt an.

Mehr Komfort und vollständige Barrierefreiheit

Die neuen Straßenbahnen bringen spürbare Verbesserungen für Fahrgäste. Dazu zählen mehr Platz, ein höherer Fahrkomfort sowie eine durchgängige Barrierefreiheit. Zusätzlich sind die Fahrzeuge klimatisiert und verfügen über zeitgemäße Ausstattung. Als kleines Zusatzdetail bieten die neuen Flexity auch Handyladestationen für Fahrgäste. Ziel ist es, den öffentlichen Verkehr attraktiver und alltagstauglicher zu gestalten.

Flottenmodernisierung bis 2030 geplant

Mit den zusätzlichen Fahrzeugen rückt ein langfristiges Ziel näher: Bis 2030 soll der Grazer Straßenbahnfuhrpark weitgehend aus modernen Niederflurfahrzeugen bestehen. Ältere Serien werden damit schrittweise ersetzt und aus dem Betrieb genommen. Betroffen sind unter anderem Fahrzeuge der Serien 500, 600 sowie Cityrunner.

Stadt sieht Investition für Jahrzehnte

Bürgermeisterin Elke Kahr betont die langfristige Bedeutung der Investition: „Die Flexity-Straßenbahnen sind eine ganz wichtige Investition für Jahrzehnte. Von den modernen Straßenbahnen profitieren Fahrgäste und Fahrer:innen gleichermaßen. Die Straßenbahnen sind das Rückgrat des Grazer ÖV-Netzes, deshalb kann die Bedeutung der Modernisierung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.“ Auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hebt die Qualität der neuen Fahrzeuge hervor: „Mit den neuen Flexity-Straßenbahnen bekommt Graz eine der modernsten Straßenbahnflotten Europas. Die Fahrzeuge bieten mehr Platz, mehr Komfort, durchgängige Barrierefreiheit und eine Qualität, die viele Menschen jeden Tag unmittelbar spüren werden.“

Erfahrungen im Betrieb als Entscheidungsgrundlage

Beteiligungs-Stadtrat Manfred Eber verweist auf die bisherigen Betriebserfahrungen mit den ersten Flexity-Fahrzeugen: „Bevor wir diesen Schritt setzen, wollten wir zunächst Erfahrungen mit den ersten Flexity-Straßenbahnen im täglichen Betrieb sammeln. Diese fallen positiv aus. Deshalb schaffen wir nun die Grundlage für weitere 24 Fahrzeuge.“ Die Beschaffung erfolgt im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung. Laut vorliegenden Gutachten ist der Austausch älterer Fahrzeuge notwendig, um Betriebssicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit langfristig zu gewährleisten.

Debatte um leistbare Öffis

Neben der Fahrzeugbeschaffung richtet die Stadt auch einen politischen Appell an Bund, Land und Verkehrsverbund. Ziel sei es, den öffentlichen Verkehr nicht nur zu modernisieren, sondern auch leistbar zu halten. „Das Klimaticket hat gezeigt, wie viele Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen, wenn das Angebot einfach und leistbar ist. Wer mehr Menschen in Bus und Bim bringen will, muss Öffifahren attraktiv und leistbar halten“, so Verkehrs-Stadträtin Judith Schwentner. Sie fordert, dass steigende Preise nicht zu einer Einschränkung der Wahlfreiheit führen dürften. Moderne und leistbare Öffis seien kein Luxus, sondern entscheidend für das Funktionieren einer wachsenden Stadt.