Am Grazer Hauptplatz: Neuer Shop zieht in früheres Modegeschäft

Es gibt Neues aus der Grazer Innenstadt: Das Salzburger Unternehmen Fellhof hat seine Türen in prominenter Lage, nämlich am Hauptplatz, geöffnet. Die offizielle Eröffnungsfeier soll allerdings erst im Herbst stattfinden.

In einem Geschäftslokal direkt am Grazer Hauptplatz ist neues Leben eingezogen. Dort, wo zuletzt das Modeunternehmen Max & Co. untergebracht war, hat nun Fellhof seinen neuen Standort eröffnet. Das Unternehmen mit Sitz in Salzburg ist auf Produkte aus natürlichen Materialien spezialisiert. Zum Sortiment zählen unter anderem Hausschuhe, Bekleidung und Accessoires aus Merino- und Alpakawolle sowie Artikel aus Lamm- und Kuhfell. Auch Produkte für Babys und Kleinkinder werden angeboten.

Eröffnungsfeier folgt im Herbst

Dass die neue Filiale bereits geöffnet hat, gab Fellhof Anfang Juni selbst über die sozialen Medien bekannt. In dem Beitrag heißt es: „Unser neuer Der Fellhof in Graz hat ab sofort geöffnet.“ Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, die offizielle Eröffnungsfeier erst im Herbst nachzuholen. Mit dem Standort am Hauptplatz sichert sich Fellhof eine der bekanntesten Einkaufsadressen der Landeshauptstadt. Das Geschäft befindet sich unmittelbar neben dem Traditionshaus Weikhard. Wann genau die offizielle Eröffnungsfeier über die Bühne gehen wird, hat das Unternehmen bislang noch nicht bekannt gegeben. Besucherinnen und Besucher können den neuen Shop jedoch bereits jetzt besuchen.