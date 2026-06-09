Superzelle nahe Graz: Warnung vor Hagel und Überschwemmungen

In der Steiermark spitzt sich die Gewitterlage weiter zu. Laut aktuellen Warnungen von Skywarn Austria hat sich südwestlich von Graz eine mögliche Superzelle gebildet.

Während sich die Wetterlage weiter verschärft, berichten erste Regionen bereits von Hagel. Mehr dazu hier: Hagel und Gewitter: Rote Wetterwarnung für Teile der Steiermark. Besonders im Süden und Westen der Steiermark haben sich einzelne Gewitterzellen deutlich verstärkt und sorgen lokal für teils ungemütliche Bedingungen. Die Situation entwickelt sich dabei dynamisch und innerhalb kurzer Zeit.

Superzelle nahe Graz

Gegen 19 Uhr wurde von Skywarn Austria eine Wetterwarnung vor einer möglichen Superzelle südwestlich von Graz ausgegeben. Demnach haben sich die zuvor aus dem Murtal kommenden Gewitterzellen weiter organisiert und verstärkt. Im Raum Graz dürfte sich dabei eine ausgeprägte Gewitterzelle gebildet haben, die nun weiter in Richtung Südosten zieht.

Hagel bis zu 4 Zentimeter

Im Zusammenhang mit der Entwicklung warnen die Experten vor teils gefährlichen Begleiterscheinungen. Dazu zählen insbesondere kräftiger Starkregen, der lokal zu Überflutungen führen kann, sowie Sturmböen und Hagel. Die Hagelkorngrößen können laut Skywarn dabei bis zu rund vier Zentimeter erreichen.