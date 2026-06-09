In der Grazer Zinzendorfgasse trägt „Harry’s Icecream“ einen neuen Namen. Hinter der Umbenennung stehen ein Generationswechsel und ein bewusst gewählter Familienbezug. Die Geschichte des Eisgeschäfts bleibt dabei eng verbunden.

Wer derzeit durch die Grazer Zinzendorfgasse geht, entdeckt eine Veränderung: Der Eissalon „Harry’s Icecream“ tritt ab sofort unter dem Namen „Tomanyi“ auf. Für Gäste bleibt vieles vertraut, der Name an der Fassade hat sich dennoch geändert.

Generationswechsel im Familienbetrieb

Auslöser der Umbenennung ist ein personeller Wechsel innerhalb der Betreiberfamilie. Harald „Harry“ Schuster geht im Laufe des Jahres in Pension. Die Filiale in der Zinzendorfgasse wird künftig von seinem Bruder Christian übernommen. Der neue Name „Tomanyi“ ist dabei bewusst gewählt und geht auf den Mädchennamen der Urgroßmutter der Familie zurück. Damit soll ein familiärer Bezug erhalten bleiben, obwohl der Markenauftritt angepasst wurde.

©5 Minuten In der Auslage wird informiert, wie es zu der Namensänderung kam.

Zwei Standorte, zwei Namen

Während sich die Zinzendorfgasse-Filiale neu positioniert, bleibt der Name „Harry’s Icecream“ an einem anderen Standort bestehen. Harald Schusters Tochter Nina übernimmt den Salon in der Mariahilferstraße und führt diesen unter dem bisherigen Namen weiter. So entstehen künftig zwei getrennte Markenauftritte innerhalb des Familienbetriebs – mit unterschiedlichen Betreiberinnen und Betreibern, aber gemeinsamer Herkunft.

Von den Anfängen bis heute

Die Geschichte des Unternehmens reicht zurück ins Jahr 1991, als Harald und Christian Schuster gemeinsam mit dem „Sax“ am Jakominiplatz ihren ersten Eissalon eröffneten. 2007 folgte eine weitere Filiale in der Sporgasse. 2012 stieg Christian Schuster zunächst aus dem Betrieb aus und verfolgte andere berufliche Wege. Kurz darauf gründete Harald Schuster „Harry’s Icecream“ in der Zinzendorfgasse. 2016 kam ein weiterer Standort in der Mariahilferstraße hinzu, an dem Christian später wieder in das Unternehmen einstieg.

Neue Struktur ab 2026

Mit dem Ruhestand von Harald Schuster im Jahr 2026 erfolgt nun eine Neuaufteilung innerhalb der Familie. Christian Schuster übernimmt die Filiale in der Zinzendorfgasse unter dem neuen Namen „Tomanyi“, während Nina Schuster die Mariahilferstraße weiterführt. Der Betrieb selbst betont dabei Kontinuität trotz Veränderung: „Der Name ändert sich – die Qualität bleibt“, heißt vom Unternehmen.

Ein neues Kapitel für den Betrieb

Mit der Umbenennung beginnt für den Eissalon in der Zinzendorfgasse ein neues Kapitel. Gleichzeitig bleibt die Verbindung zur bisherigen Geschichte bestehen, sowohl durch die Familie als auch durch die gemeinsame Herkunft des Betriebs.