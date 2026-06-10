USI-Fest 2026: Europas größte Studierendenparty geht wieder über die Bühne

Am 19. Juni wird das Uni-Sportzentrum Graz wieder zum Treffpunkt für tausende Feiernde. Das USI-Fest geht in seine 39. Auflage und lockt auch heuer mit mehreren Bühnen, Streetfood und einem umfangreichen Musikprogramm.

Die Nachfrage nach dem USI-Fest war auch 2026 groß: Sämtliche Vorverkaufstickets waren innerhalb kurzer Zeit vergriffen. Wer bislang kein Ticket ergattern konnte, hat dennoch die Möglichkeit, dabei zu sein. Laut Veranstaltern werden am 19. Juni ab 17 Uhr ausreichend Tickets an der Abendkasse verfügbar sein. Der Ticketkauf erfolgt direkt vor Ort digital per Smartphone und QR-Code. Kurzfristige Einlassstopps können bei besonders hohem Besucherandrang allerdings nicht ausgeschlossen werden.

Kostenloser Eintritt vor 15.30 Uhr

Die ersten 3.000 Besucherinnen und Besucher erhalten vergünstigte Abendkasse-Tickets um 13 Euro. Ein Euro pro verkauftem Ticket wird dabei an die ROTE NASEN Clowndoctors gespendet. Danach gilt der reguläre Abendkasse-Preis von 26 Euro zuzüglich Ticketgebühren. Wer bereits vor 15.30 Uhr über den Zugang Rosenberggürtel beziehungsweise Heinrichstraße auf das Gelände kommt, darf kostenlos am Fest teilnehmen. Aufgrund des zeitgleich stattfindenden Kleeblattlaufs kann es zwischen 15.30 und 17 Uhr allerdings zu vorübergehenden Einlassunterbrechungen kommen.

Feiern bis in die Nacht

Das USI-Fest gilt mit rund 20.000 Gästen als Europas größtes Studierendenfest. Entstanden ist die Veranstaltung ursprünglich als Afterparty des traditionsreichen Kleeblattlaufs der Karl-Franzens-Universität Graz. Mittlerweile zählt sie zu den größten Event-Höhepunkten im Grazer Veranstaltungskalender. Neben Musik und Unterhaltung erwartet die Besucherinnen und Besucher auch ein Streetfood-Bereich mit unterschiedlichen kulinarischen Angeboten. Zudem stehen kostenlose Wasserstationen sowie ein Pfandsystem für Getränke zur Verfügung.

Einlass ab 18 Jahren

Der Zutritt zum USI-Fest ist ausschließlich Personen ab 18 Jahren gestattet. Ein gültiger Lichtbildausweis muss beim Einlass vorgezeigt werden. Los geht es am Freitag, dem 19. Juni, am Uni-Sportzentrum Graz. Die Veranstalter rechnen erneut mit einem großen Besucherandrang.