Nach 185 Jahren: Grazer Traditionsgeschäft schließt für immer

Fast zwei Jahrhunderte lang gehörte Trachten Rollett zum Stadtbild der Grazer Innenstadt. Nun endet die Geschichte des Traditionsgeschäfts. Nach 185 Jahren schließt das bekannte Trachtenhaus im September endgültig seine Türen.

Für viele Grazer war es weit mehr als nur ein Geschäft. Generationen kauften bei Trachten Rollett Dirndl, Lederhosen und traditionelle Festtagskleidung. Nun endet ein Kapitel Grazer Handelsgeschichte: Das Traditionsunternehmen in der Innenstadt schließt nach 185 Jahren endgültig. Bereits in den kommenden Tagen startet der große Schlussverkauf. Im September werden die Rollbalken für immer heruntergelassen.

Eines der ältesten Geschäfte der Grazer Innenstadt

Die Geschichte von Trachten Rollett reicht bis ins Jahr 1841 zurück. Damit zählt das Geschäft an der Ecke Kaiser-Franz-Josef-Kai und Murgasse zu den ältesten Handelsbetrieben der Grazer Innenstadt. Über Jahrzehnte hinweg war das Geschäft eine feste Adresse für Trachtenmode. Ob Volksfeste, Hochzeiten oder traditionelle Veranstaltungen, viele Kunden verbanden persönliche Erinnerungen mit dem traditionsreichen Standort.

Warum das Traditionsgeschäft schließen muss

Seit 2018 wurde das Unternehmen von Country Line mit Sitz in Bergheim bei Salzburg geführt. Trotz verschiedener Bemühungen gelang es zuletzt nicht mehr, den Standort wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben. Die Betreiber verweisen auf die schwierige Situation des stationären Handels. Sinkende Kundenfrequenzen, verändertes Einkaufsverhalten und die anhaltenden Diskussionen rund um Erreichbarkeit und Parkplätze in der Innenstadt hätten die Rahmenbedingungen zunehmend erschwert. Auch die Suche nach einem Nachfolger blieb erfolglos. Gesucht wurde ein Betreiber aus dem Raum Graz mit Erfahrung in der Trachtenbranche. Eine Lösung konnte jedoch nicht gefunden werden.

Grazer Innenstadt im Wandel

Die Schließung reiht sich in eine Entwicklung ein, die viele Innenstadtbesucher in den vergangenen Jahren beobachten konnten. Immer wieder verschwinden bekannte Geschäfte aus dem Stadtbild, während neue Konzepte und Handelsketten nachrücken. Die Grazer Innenstadt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Traditionsbetriebe stehen unter Druck, während sich das Einkaufsverhalten vieler Menschen zunehmend ins Internet verlagert.