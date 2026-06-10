Comeback am Murufer: Grazer City Peach öffnet für einen Nachmittag

Nach dem endgültigen Aus für den City Peach gibt es nun doch ein kurzes Wiedersehen am Grazer Murufer. Am 12. Juni wird der ehemalige Sommer-Hotspot für vier Stunden mit Musik und freiem Eintritt wiederbelebt.

Eigentlich war das Kapitel City Peach in Graz bereits beendet. Der beliebte Treffpunkt am Murufer wird nicht mehr regulär öffnen, wie die früheren Betreiber zuletzt gegenüber 5 Minuten bestätigt hatten. Für viele Grazer war das Aus ein schmerzhafter Abschied von einem Ort, der nach Sommer, Musik und entspannten Abenden mitten in der Stadt klang. Doch nun gibt es überraschend ein kurzes Wiedersehen: Am 12. Juni wird der City Peach für einen Nachmittag wieder zum Leben erweckt.

City Peach in Graz öffnet noch einmal kurz

Unter dem Motto „Beats statt Beton“ lädt das Lava.FM-Team am Freitag, dem 12. Juni 2026, an den ehemaligen City-Peach-Standort in Graz. Von 17 bis 21 Uhr soll es dort noch einmal vier Stunden lang Musik, Sonne und Sommerstimmung mitten in der Stadt geben. Der Eintritt ist frei. Für viele, die den City Peach als Treffpunkt am Wasser kannten, dürfte das kleine Comeback eine besondere Überraschung sein.

Nach dem endgültigen Aus folgt ein kurzer Moment Sommer

Erst vor Kurzem war klar geworden, dass der City Peach nicht mehr regulär aufsperren wird. Die früheren Betreiber hatten erklärt, dass sie sich nach den schwierigen Monaten und den Folgen der Baustelle beruflich neu orientieren mussten. Damit verlor Graz einen Ort, der vor allem in den warmen Monaten viele Menschen ans Murufer zog. Umso größer dürfte nun das Interesse an der kurzen Rückkehr sein. Die Zukunft des Standorts bleibt weiterhin offen. Die Stadt Graz zeigt sich grundsätzlich bereit, neue Konzepte für das Areal zu prüfen. Im Mittelpunkt sollen künftig vor allem Ideen stehen, die den öffentlichen Raum stärken. Angedacht sind Angebote, die ohne Konsumzwang funktionieren und das Murufer wieder stärker als Aufenthaltsort für alle nutzbar machen. Wichtig bleiben dabei klare Rahmenbedingungen. Dazu zählen Lärmschutz, Sauberkeit und hygienische Standards.