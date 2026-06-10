Grüne Oase statt Parkplatz: Graz erhält sein erstes „Parklet“

Ein ehemaliger Parkplatz wird zum Aufenthaltsort: In Graz ist ein neues Parklet entstanden. Die begrünte Fläche mit Sitzgelegenheiten soll mehr Platz für Begegnung schaffen und zeigt, wie öffentlicher Raum neu genutzt werden kann.

Die kleine Anlage befindet sich vor dem Rotor Zentrum für zeitgenössische Kunst und verwandelt eine ehemalige Parkplatzfläche in einen begrünten Aufenthaltsbereich mitten in der Stadt.

Die kleine Anlage befindet sich vor dem Rotor Zentrum für zeitgenössische Kunst und verwandelt eine ehemalige Parkplatzfläche in einen begrünten Aufenthaltsbereich mitten in der Stadt.

Wo früher ein Auto stand, können heute Menschen sitzen, plaudern oder einfach eine kurze Pause einlegen. Mit einem neuen Parklet in der Orpheumgasse zeigt Graz, wie öffentlicher Raum anders genutzt werden kann. Die kleine Anlage befindet sich vor dem Rotor Zentrum für zeitgenössische Kunst und verwandelt eine ehemalige Parkplatzfläche in einen begrünten Aufenthaltsbereich mitten in der Stadt.

Mehr Grün und Aufenthaltsqualität in Graz

Parklets sind kleine öffentliche Räume, die auf ehemaligen Parkplätzen entstehen. Aus Asphalt werden Sitzgelegenheiten, Pflanzenflächen und Orte der Begegnung. Das neue Grazer Parklet wurde hochwertig gestaltet und gemeinsam mit dem Forum Urbanes Gärtnern bepflanzt. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität im Straßenraum zu erhöhen und mehr Grün in dicht verbaute Stadtgebiete zu bringen.

Öffentlicher Raum wird neu gedacht

Die Idee hinter Parklets stammt ursprünglich aus internationalen Großstädten und findet mittlerweile auch in Österreich immer mehr Anklang. Statt ausschließlich dem Verkehr zu dienen, sollen Teile des öffentlichen Raums vielfältiger genutzt werden können. Die Flächen stehen allen Menschen offen und bieten Möglichkeiten zum Verweilen, Lesen, Arbeiten oder für Gespräche im Freien. Das neue Projekt in der Orpheumgasse soll nicht das einzige bleiben. Wie die Stadt informiert, können auch Anrainer, Vereine oder Initiativen eigene Parklets umsetzen. Wer eine solche Fläche vor der eigenen Haustür schaffen möchte, kann dafür einen Antrag beim Straßenamt stellen. Voraussetzung sind die entsprechenden Genehmigungen und die Einhaltung der geltenden Vorgaben.