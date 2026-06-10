Fußgänger in Graz lebensgefährlich verletzt: Ermittler haben neue Spur

Nach dem schweren Verkehrsunfall Ende Mai in Graz-Gries, bei dem ein 62-jähriger Fußgänger lebensbedrohlich verletzt wurde, liegen nun neue Erkenntnisse zum flüchtigen Fahrzeug vor. Die Polizei bittet erneut um Hinweise.

Der Unfall ereignete sich am 27. Mai 2026 um kurz nach 10 Uhr im Kreuzungsbereich Auf der Tändelwiese/Herrgottwiesgasse/Puchstraße. Ein 62-jähriger Mann befand sich dabei auf einer Verkehrsinsel nördlich einer Trafik, als er im Bereich der dortigen Taxistandplätze von einem Fahrzeug erfasst wurde. Der Fußgänger erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz gebracht. Der Lenker beziehungsweise die Lenkerin des beteiligten Autos setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Polizei konnte Fluchtfahrzeug eingrenzen

Im Zuge der laufenden Ermittlungen gelang es den Beamten nun, das gesuchte Fahrzeug genauer zu identifizieren. Demnach soll es sich um einen gelben Peugeot 208 handeln, Baujahr 2020 bis 2024, mit einem Kennzeichen aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Nach Angaben der Polizei dürften an dem Wagen Stahlfelgen mit Zierkappen montiert sein. Zudem müsste das Fahrzeug sichtbare Schäden an der Front im mittleren beziehungsweise rechten Bereich aufweisen. Auch der rechte Vorderreifen könnte beschädigt sein.

Erneuter Zeugenaufruf

Die Ermittler hoffen nun, mit den neuen Erkenntnissen entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Gesucht werden Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten Fahrzeug beziehungsweise zur fahrerflüchtigen Person machen können. Hinweise nimmt die Verkehrsinspektion Graz unter der Telefonnummer 059 133/654110 entgegen.