Warum kreiste ein Militärhubschrauber über Graz? Das ist der Grund

Zahlreiche Leser meldeten sich am Mittwoch bei der 5 Minuten Redaktion, nachdem ein Hubschrauber längere Zeit über Graz kreiste. Vor allem in den Bezirken Jakomini und Eggenberg war das Luftfahrzeug deutlich zu sehen und zu hören.

Ein Hubschrauber über Graz hat am Mittwoch für zahlreiche Anfragen bei der 5 Minuten Redaktion gesorgt. Leser berichteten von einem Luftfahrzeug, das über längere Zeit über Teilen der Landeshauptstadt unterwegs war. Besonders häufig kamen Meldungen aus den Bezirken Jakomini und Eggenberg. Viele Grazer fragten sich, ob ein Einsatz der Polizei oder Rettungskräfte im Gange sei.

©5 Minuten | Ein Militärhubschrauber sorgte heute in Graz für Aufsehen.

Zahlreiche Leser melden Hubschrauber über Graz

Vor allem in Jakomini und Eggenberg wurde das Luftfahrzeug von zahlreichen Menschen wahrgenommen. Um die Ursache der Flugbewegungen zu klären, fragte die 5 Minuten Redaktion bei der Polizei nach. Dort stellte sich rasch heraus: Bei dem Hubschrauber handelt es sich nicht um einen Polizeihubschrauber und auch nicht um einen laufenden Polizeieinsatz. Nach Auskunft der Polizei ist ein Militärhubschrauber für die Flugbewegungen verantwortlich.

Militärische Luftbilder

Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigte Marco Spörk, Presseoffizier des Militärkommandos Steiermark nun den Grund: Im Raum Graz werden derzeit militärische Luftbilder angefertigt. Laut Auskunft des Militärkommandos Steiermark handelt es sich dabei um ein Standardverfahren. Die Luftbilder werden vom Bundesheer im Zuge regulärer Abläufe erstellt. Ein sicherheitsrelevanter Vorfall oder ein akuter Einsatz im Stadtgebiet liegt nach den vorliegenden Informationen nicht vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.06.2026 um 12:40 Uhr aktualisiert