90. Geburtstag bis Gnadenhochzeit: Graz ehrte 109 Jubilare im Stefaniensaal

Ein festlicher Rahmen, viele persönliche Geschichten und ein besonderer Blick auf lange Lebenswege: 56 Geburtstagskinder sowie 53 Ehepaare folgten der Einladung der Stadt Graz in den Stefaniensaal, um gemeinsam ihre Jubiläen zu feiern. Die Spannweite der Ehrungen reichte dabei von runden Geburtstagen bis hin zu beeindruckenden Ehejubiläen, die teilweise mehrere Jahrzehnte gemeinsamer Lebenszeit umfassen. Unter den Geehrten befand sich unter anderem die Grazer Bürgerin Rosemarie Kurz. Ein besonderes Highlight war zudem, dass das Ehepaar Kurt und Margareta Rupprich gleich doppelten Anlass zur Freude hatte: Während die Jubilarin ihren 90. Geburtstag feierte, blickt das Paar auf 70 gemeinsame Ehejahre zurück.

©Stadt Graz/Fischer | Für die musikalische Umrahmung sorgte das Ensemble Con Fuoco unter der Leitung von Svetoslav Borisov gemeinsam mit Sopranistin Marija Jelic.

Wertschätzung für langes Leben ausgedrückt

Im Rahmen der Feier betonte Bürgermeisterin Elke Kahr die Bedeutung dieser traditionellen Ehrung. Die Jubilare seien Zeitzeugen, die mit ihren Erfahrungen ein wichtiges Stück Stadtgeschichte widerspiegeln würden. Gleichzeitig hob sie hervor, dass Stabilität und Zusammenhalt in der Gesellschaft eine zentrale Rolle spielen. Eine funktionierende Stadt brauche verlässliche Strukturen, aber auch Menschen, die bereit seien, aufeinander zuzugehen. Lange Beziehungen und ein erfülltes Leben basierten laut Kahr vor allem auf Eigenschaften wie gegenseitigem Respekt, Humor, Toleranz und der Bereitschaft, auch in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten.

Kulinarik und Unterhaltungsprogramm

Neben der Bürgermeisterin nahmen auch Vertreter der Stadtregierung an der Feier teil, darunter Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sowie mehrere Stadträte und Gemeinderatsmitglieder. Auch Bezirksvorsteher begleiteten die Veranstaltung. Durch das Programm führte Moderatorin Simone Koren-Wallis. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Ensemble Con Fuoco unter der Leitung von Svetoslav Borisov gemeinsam mit Sopranistin Marija Jelic. Neben einem festlichen Drei-Gänge-Menü erhielten alle Gäste zum Abschluss ein Erinnerungsfoto – ein symbolisches Andenken an einen besonderen Tag, der ganz im Zeichen von Lebensleistung, Beständigkeit und gemeinsamer Geschichte stand.