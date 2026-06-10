Schwerer Autounfall auf A2: Kind schwer verletzt, Bauarbeiter leisteten erste Hilfe

Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 bei Lieboch sind am Mittwoch drei Personen verletzt worden, darunter ein neunjähriger Bub schwer. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Lieboch, das Österreichische Rote Kreuz, ein Notarztteam, der Rettungshubschrauber C12 sowie die Polizei. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Lieboch, das Österreichische Rote Kreuz, ein Notarztteam, der Rettungshubschrauber C12 sowie die Polizei. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Gegen 8 Uhr ereignete sich auf der A2 in Fahrtrichtung Kärnten, Höhe Lieboch (Graz-Umgebung) ein Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 42-jähriger tunesischer Staatsbürger gemeinsam mit seiner 30-jährigen Ehefrau und seinem neunjährigen Sohn auf der A2 unterwegs. Plötzlich dürfte der Lenker vom dritten auf den zweiten Fahrstreifen wechseln haben wollen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw dabei ins Schleudern.

Bauarbeiter leisteten erste Hilfe

In weiterer Folge schleuderte das Fahrzeug über den ersten Fahrstreifen sowie den Pannenstreifen, geriet auf den Grünstreifen und touchierte mehrere Bäume. Der Pkw kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Mehrere Bauarbeiter, die sich aufgrund einer Baustelle in unmittelbarer Nähe des Unfallortes befanden, hörten den Unfall und leisteten umgehend Erste Hilfe.

Mehrere Verletzte

Die 30-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen. Der neunjährige Sohn wurde schwer verletzt. Er wurde gemeinsam mit seinem Vater, der Verletzungen unbestimmten Grades erlitt, vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht.

Großer Rettungseinsatz

Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Auffahrt Lieboch auf die A2 in Fahrtrichtung Kärnten bis etwa 10.15 Uhr gesperrt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Lieboch, das Österreichische Rote Kreuz, ein Notarztteam, der Rettungshubschrauber C12 sowie die Polizei. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.