Nach Tunnel-Einsatz auf der A2: Feuerwehr rettet Rehkitz von Autobahn

Ein Verkehrsunfall im Herzogbergtunnel sorgte am Dienstagabend für einen Feuerwehreinsatz auf der A2. Auf dem Rückweg machten die Einsatzkräfte dann noch eine tierische Entdeckung.

Bei strömendem Regen wurden mehrere Feuerwehren am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Herzogbergtunnels (Bezirk Graz-Umgebung) auf der Südautobahn (A2) alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Steinberg rückte dabei zum Ostportal des Tunnels aus und stand in Bereitschaft. Die ersten Maßnahmen wurden von der Feuerwehr Modriach übernommen, die direkt im Tunnel im Einsatz stand und die Lage vor Ort abarbeitete.

©FF Steinberg Einsatz bei Starkregen ©FF Steinberg Feuerwehr rettet junges Reh von der A2.

Rehkitz auf Autobahn entdeckt

Für die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Steinberg war der Abend damit allerdings noch nicht vorbei. Auf der Rückfahrt bemerkten die Einsatzkräfte ein Rehkitz auf der gegenüberliegenden Fahrspur der Autobahn. Da sich das Tier in dem stark befahrenen Bereich befand, bestand sowohl für das Rehkitz als auch für den Verkehr Gefahr.

Tier in Sicherheit gebracht

Nach Rücksprache mit der zuständigen Jägerschaft griff die Feuerwehr ein. Das Rehkitz konnte eingefangen und anschließend sicher außerhalb des Autobahnzaunes gebracht werden. Damit nahm der Abend für das junge Wildtier ein glückliches Ende. Während die Einsatzkräfte ursprünglich wegen eines Verkehrsunfalls ausgerückt waren, wurde aus dem Einsatz schließlich auch noch eine erfolgreiche Tierrettung.