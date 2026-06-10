40 Jahre an der Börse: BKS Bank feiert Jubiläum mit Aktionären in Graz

Die BKS Bank blickt auf vier Jahrzehnte Börsengeschichte zurück. In der Alten Universität Graz wurde das 40-jährige Jubiläum nun gemeinsam mit Aktionären, Wirtschaftstreibenden und langjährigen Wegbegleitern gefeiert.

Mit einem Festakt in der Alten Universität Graz hat die BKS Bank am Dienstagabend ihr 40-jähriges Börsenjubiläum gefeiert. Gemeinsam mit zahlreichen Aktionärinnen und Aktionären ließ die Bank ihre Entwicklung seit dem Börsengang Mitte der 1980er-Jahre Revue passieren. Damals stand vor allem die Stärkung des Eigenkapitals und damit die Sicherung der unternehmerischen Eigenständigkeit im Mittelpunkt. Die Öffnung zum Kapitalmarkt schuf gleichzeitig die Grundlage für das weitere Wachstum des Unternehmens.

Aus 100 Euro wurden mehr als 800 Euro

Wie erfolgreich sich die Bank seit ihrem Börsengang entwickelt hat, zeigt ein Blick auf die Zahlen: Wer am 1. Juli 1986 100 Euro in Aktien der BKS Bank investiert hätte, würde heute allein durch die Kursentwicklung über ein Vielfaches dieses Betrags verfügen. Mit reinvestierten Dividenden wäre der Wert der ursprünglichen Investition sogar auf mehr als 800 Euro angewachsen. Für Vorstandsvorsitzenden Nikolaus Juhász ist die Börsennotierung bis heute ein wichtiger Erfolgsfaktor. Sie sorge dafür, dass ein Unternehmen laufend gefordert werde und sich kontinuierlich weiterentwickle.

Expansion weit über Kärnten hinaus

Seit dem Börsengang hat sich die BKS Bank stark verändert. Aus einer regional verankerten Bank wurde ein Finanzinstitut mit Aktivitäten in mehreren Ländern Europas. Neben Österreich ist die Bank mittlerweile auch in Slowenien, Kroatien, der Slowakei und Serbien vertreten. Gleichzeitig wurde die Präsenz im Großraum Wien kontinuierlich ausgebaut. Nach Ansicht der Verantwortlichen wären viele dieser Wachstumsschritte ohne den Zugang zum Kapitalmarkt nicht möglich gewesen.

Zukunftsforscher sieht große Chancen trotz Krisen

Für den Blick nach vorne sorgte Zukunftsforscher Andreas Steinle mit einer Keynote. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und der rasanten Entwicklung Künstlicher Intelligenz zeigte er sich optimistisch. Gerade in Zeiten großer Veränderungen würden sich neue Chancen für Unternehmen ergeben, die bereit seien, strategisch und mutig zu handeln. Banken käme dabei eine wichtige Rolle zu, da sie Investitionen ermöglichen und Unternehmen bei Transformationsprozessen begleiten würden.

Zahlreiche Gäste bei Jubiläumsfeier

Unter den Gästen der Veranstaltung fanden sich zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft, darunter unter anderem Josef Herk, Bernd Kohlbacher, Manfred Hohensinner, Horst Pirker und Dieter Johs. Bereits zu Wochenbeginn wurde das Jubiläum in Velden gefeiert. Nach dem Festakt in Graz folgt am heutigen Mittwoch eine weitere Veranstaltung in Wien.