Grazer Berufsfeuerwehr rettete 716 Menschen im vergangenem Jahr

In Graz wurde in den vergangenen fünf Jahren viel in die Berufsfeuerwehr investiert. Die aktuellen Zahlen zeigen, warum: 2025 rückten die Einsatzkräfte zu 6.505 Einsätzen aus und retteten 716 Menschen.

Die Berufsfeuerwehr Graz hat ein intensives Jahr hinter sich. 2025 wurde sie zu insgesamt 6.505 Einsätzen gerufen. Darunter waren 2.446 Brandeinsätze inklusive Brandmeldealarmierungen und 4.059 technische Hilfeleistungen. Besonders eindrucksvoll: 716 Menschen konnten gerettet werden. Auch Sachwerte in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro wurden geschützt.

Viel wurde erneuert

In den vergangenen fünf Jahren wurde gezielt in die Berufsfeuerwehr investiert. Dazu zählen die neue Feuerwache Ost am Dietrichsteinplatz, drei neue Löschfahrzeuge und drei neue Drehleiterfahrzeuge. Auch an der Mur wurde die Infrastruktur verbessert: Mit dem neuen Bootshaus und einem Jetboot sollen Wasserrettungen schneller möglich sein. Damit ist die Berufsfeuerwehr heute breiter aufgestellt als noch vor wenigen Jahren.

Bewerbungen steigen

Auch beim Personal zeigt sich eine positive Entwicklung. 2022 bewarben sich noch 48 Personen für den Feuerwehrdienst. 2023 waren es bereits 89 Bewerbungen. Heuer wurden 107 Bewerberinnen und Bewerber gezählt. Für Stadtrat Manfred Eber ist klar: „Wer Sicherheit ernst nimmt, muss auch bereit sein, in sie zu investieren. Die Berufsfeuerwehr ist ein zentraler Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge.“

Einsätze verändern sich

Die Arbeit der Feuerwehr wird laufend vielfältiger. Neben Bränden geht es immer öfter um technische Hilfeleistungen, Tierrettungen, Wasserrettungen, Unwettereinsätze und Katastrophenschutz. 2025 gab es allein 1.513 Tierrettungen und 220 Unwettereinsätze. Gleichzeitig wächst Graz weiter. Dazu kommen Folgen der Klimakrise wie Starkregen, längere Trockenperioden und eine steigende Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden.

Blick nach vorne

Weitere Projekte werden bereits angedacht. Dazu zählen die Weiterentwicklung der Feuerwache Süd, ein gemeinsames Katastrophenschutzlager mit dem Roten Kreuz und zusätzliche Ausrüstung für die Waldbrandbekämpfung. Außerdem soll die Berufsfeuerwehr auch für Frauen attraktiver werden. Branddirektor Gernot Ranftl sagt dazu: „Diese Investitionen kommen nicht nur den Einsatzkräften zugute, sondern vor allem den Menschen, die im Ernstfall auf unsere Hilfe angewiesen sind.“