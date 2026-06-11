„Ich mach jetzt Amoklauf“: Jugendliche vor Grazer Gericht verurteilt

Mit Nachrichten über einen möglichen Amoklauf sorgten zwei Jugendliche an einer Grazer Mittelschule für Angst und Verunsicherung. Nun mussten sich die beiden vor Gericht verantworten. Das Urteil ist gefallen.

Auslöser des Verfahrens waren Nachrichten, die im vergangenen Oktober in einer Chatgruppe verschickt wurden. Einer der damals 14-jährigen Schüler schrieb darin, er werde einen Amoklauf verüben.

Auslöser des Verfahrens waren Nachrichten, die im vergangenen Oktober in einer Chatgruppe verschickt wurden. Einer der damals 14-jährigen Schüler schrieb darin, er werde einen Amoklauf verüben.

Eine Nachricht in einer Chatgruppe genügte, um an einer Grazer Mittelschule große Sorgen auszulösen. Was die Verfasser später als „Scherz“ bezeichneten, führte zu Polizeieinsätzen, einer kurzen Untersuchungshaft und schließlich vor Gericht. Nun wurden zwei Jugendliche wegen ihrer Drohungen verurteilt.

Nachricht löste Angst bei Mitschülern aus

Auslöser des Verfahrens waren Nachrichten, die im vergangenen Oktober in einer Chatgruppe verschickt wurden. Einer der damals 14-jährigen Schüler schrieb: „Ich mach ehrlich jetzt Amoklauf“. Ein weiterer Jugendlicher antwortete, dass er helfen werde. Für mehrere Mitschüler war die Situation alles andere als ein Scherz. Die Nachrichten verbreiteten sich rasch und sorgten für Verunsicherung innerhalb der Schule. Eine Schülerin wandte sich schließlich an die Schulsozialarbeit. Kurz darauf wurden die beiden Jugendlichen festgenommen.

Gericht sieht schwerwiegende Drohung

Vor Gericht erklärten die Angeklagten, ihre Aussagen seien nicht ernst gemeint gewesen. Sie hätten die Nachrichten als Scherz verstanden. Gerade nach dem Amoklauf von Graz, bei dem zehn Menschen ihr Leben verloren haben, seien derartige Aussagen besonders ernst zu nehmen. Drohungen dieser Art würden Angst auslösen und könnten nicht als harmloser Spaß abgetan werden. Im Verfahren wurde zudem bekannt, dass weitere Nachrichten mit Bezug zu Amokläufen verschickt worden sein sollen. Diese flossen ebenfalls in die Bewertung des Falls ein. Das Gericht betonte, dass Jugendlichen bewusst sein müsse, welche Folgen solche Aussagen haben können. Nachrichten in sozialen Netzwerken oder Chatgruppen würden nicht im rechtsfreien Raum stattfinden.

Bedingte Haftstrafen ausgesprochen

Am Ende sprach das Gericht gegen die beiden Jugendlichen bedingte Haftstrafen aus. Der Hauptangeklagte erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von drei Monaten. Gegen den zweiten Jugendlichen wurden zwei Monate bedingt verhängt. Die Urteile sollen den Jugendlichen vor Augen führen, dass Drohungen mit Gewalt oder Amoktaten ernsthafte strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Seit dem Amoklauf am BORG Dreierschützengasse werden Drohungen an Schulen besonders genau geprüft. Bereits kleinste Hinweise führen regelmäßig zu Ermittlungen und Sicherheitsmaßnahmen. Behörden, Schulen und Schulpsychologen betonen immer wieder, dass jede Drohung ernst genommen werden muss. Ziel sei es, mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen und gleichzeitig Schüler für die Folgen ihres Handelns zu sensibilisieren.