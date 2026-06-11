Streit um Ruine Gösting: Auer-Erben klagen Stadt Graz auf 900.000 Euro

Die Ruine Gösting beschäftigt erneut die Gerichte. Die Erben des verstorbenen Burgherren Hubert Auer fordern von der Stadt rund 900.000 Euro. Im Zentrum stehen unter anderem nicht erfüllte Vertragsvereinbarungen.

Die Ruine Gösting zählt zu den bekanntesten Ausflugszielen von Graz, sorgte aber in den letzten Jahren auch immer wieder für Schlagzeilen

Die Ruine Gösting zählt zu den bekanntesten Ausflugszielen von Graz, sorgte aber in den letzten Jahren auch immer wieder für Schlagzeilen

Die Ruine Gösting zählt zu den bekanntesten Ausflugszielen von Graz, sorgte aber in den letzten Jahren auch immer wieder für Schlagzeilen, 5 Minuten hat berichtet. Doch statt den Fokus auf Sanierungspläne oder touristische Zukunftsprojekte zu setzen, geht es nun um einen Rechtsstreit in sechsstelliger Höhe. Die Erben des verstorbenen Burgherren Hubert Auer haben Klage gegen die Stadt Graz eingebracht und fordern rund 900.000 Euro. Damit erreicht ein Konflikt seinen vorläufigen Höhepunkt, der die Stadtpolitik bereits seit Jahren beschäftigt.

Worum es bei der Klage geht

Im Zentrum des Streits steht ein Pachtvertrag, der im Jahr 2021 abgeschlossen wurde. Dieser sah vor, dass die Stadt Graz die Ruine langfristig pachtet und umfangreiche Investitionen in das historische Bauwerk tätigt. Geplant waren unter anderem Sanierungsmaßnahmen, die Anbindung an die Infrastruktur sowie weitere Arbeiten, die eine künftige Nutzung der Burg ermöglichen sollten. Nach Ansicht der Erben wurden diese Verpflichtungen nicht erfüllt. Deshalb verlangen sie nun Schadenersatz in Höhe von rund 900.000 Euro.

Die Ruine wurde zum politischen Dauerthema

Die Geschichte reicht mehrere Jahre zurück. Nachdem Teile des Mauerwerks Schäden aufgewiesen hatten, musste die Ruine aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. In der Folge wurde die Zukunft der Burg immer wieder diskutiert. Die Anlage entwickelte sich zu einem politischen Dauerthema, bei dem es um Kosten, Sanierungsmöglichkeiten und die langfristige Nutzung ging, 5 Minuten hat berichtet: Burgruine Gösting wieder Thema: Stadt prüft Kaufoption. Während Befürworter eine umfassende Rettung des historischen Bauwerks forderten, wurden innerhalb der Stadtverwaltung auch die finanziellen Risiken kritisch betrachtet.

Stadt Graz weist Vorwürfe zurück

Bei der Stadt Graz sieht man der Klage gelassen entgegen. Dort wird betont, dass bereits erhebliche Mittel in die Sicherung der Ruine investiert wurden. Unter anderem seien Arbeiten zur Stabilisierung der historischen Mauern durchgeführt worden. Die Stadt ist überzeugt, ihren Verpflichtungen im Rahmen der tatsächlichen Vertragslaufzeit nachgekommen zu sein. Ob diese Argumentation vor Gericht Bestand haben wird, muss nun juristisch geklärt werden.

Zukunft der Ruine weiter offen

Unabhängig vom laufenden Verfahren bleibt die Zukunft der Ruine Gösting offen. Die Erben hatten das Areal bereits zum Verkauf angeboten. Auch die Stadt zeigte grundsätzlich Interesse, allerdings lagen die Preisvorstellungen weit auseinander. Bislang konnte keine Einigung erzielt werden. Damit bleibt unklar, wann und wie das markante Wahrzeichen über Graz langfristig gesichert und wieder stärker für Besucher geöffnet werden kann.