Science-Fiction wird Realität: Grazer Roboterhund soll Menschenleben retten

Ein Roboter auf vier Beinen könnte künftig Feuerwehrleute vor lebensgefährlichen Einsätzen schützen. Entwickelt unter der Leitung der TU Graz, erkennt das Hightech-System Gefahrstoffe in Echtzeit und liefert wichtige Daten.

Ein unter der Leitung der TU Graz entwickelter Spürroboter „erschnüffelt“ Gefahrenstoffe und ist so in der Lage, risikoreiche Feuerwehreinsätze als ferngesteuerte Vorhut zu unterstützen.

Ein unter der Leitung der TU Graz entwickelter Spürroboter „erschnüffelt“ Gefahrenstoffe und ist so in der Lage, risikoreiche Feuerwehreinsätze als ferngesteuerte Vorhut zu unterstützen.

Wenn bei einem Chemieunfall giftige Stoffe austreten oder gefährliche Gase in der Luft liegen, zählt jede Minute. Bisher müssen Feuerwehrleute oft selbst in den Gefahrenbereich vordringen, um die Lage einzuschätzen. Künftig könnte diese Aufgabe ein vierbeiniger Hightech-Helfer übernehmen. Unter der Leitung der Technischen Universität Graz wurde ein sogenannter Spürroboter entwickelt, der Gefahrstoffe erkennen und wichtige Messdaten in Echtzeit an Einsatzkräfte übermitteln kann. Die Hoffnung: mehr Sicherheit für Feuerwehrleute und schnellere Entscheidungen in kritischen Situationen.

Roboter liefert Daten aus dem Gefahrenbereich

Der kompakte Laufroboter bewegt sich auf vier Beinen durch unwegsames Gelände und trägt Messgeräte, wie sie bereits bei Feuerwehren im Einsatz sind. Seine Aufgabe ist klar: Er wird als Vorhut in potenziell gefährliche Bereiche geschickt, misst Schadstoffkonzentrationen und überträgt die Ergebnisse gemeinsam mit Live-Bildern direkt an die Einsatzleitung. Dadurch erhalten Feuerwehrleute wichtige Informationen, noch bevor sie selbst den Gefahrenbereich betreten müssen.

Weniger Risiko für Einsatzkräfte

Gerade bei Schadstoffunfällen kann die erste Lagebeurteilung schwierig und gefährlich sein. Oft müssen Einsatzkräfte schwere Schutzanzüge tragen und sich unbekannten Risiken aussetzen. „Der Spürroboter kann im Einsatz vorgeschickt werden. Er misst Schadstoffkonzentrationen und liefert die Daten zusammen mit einem Kamerabild in Echtzeit aus dem Gefahrenbereich“, erklärt Robotikforscher Gerald Steinbauer-Wagner von der TU Graz. Damit können Entscheidungen schneller getroffen und Gefahren frühzeitig erkannt werden.

Feuerwehr testete den Roboter im Praxiseinsatz

Damit das System nicht nur im Labor funktioniert, wurde es gemeinsam mit Feuerwehren und Katastrophenschutzeinrichtungen unter realistischen Bedingungen getestet. Bei groß angelegten Schadstoffübungen kam der Roboter bereits zum Einsatz. Die Ergebnisse fielen laut den Forschern äußerst positiv aus. Besonders die Mobilität, die einfache Bedienung und die praktische Einsatzwirksamkeit wurden hervorgehoben.

„Ich würde zuerst den Roboter schicken“

Auch bei der Feuerwehr stößt die Technologie auf großes Interesse. „Wenn morgen ein echter Schadstoffeinsatz stattfindet, würde ich zuerst den Roboter in den Gefahrenbereich schicken“, sagt Gerald Czech vom Österreichischen Bundesfeuerwehrverband. Der Vorteil liege auf der Hand: Während sich die Einsatzkräfte noch ausrüsten, könne der Roboter bereits erste Bilder und Messdaten liefern. Dadurch gehe keine wertvolle Zeit verloren.

TU Graz will Feuerwehreinsätze sicherer machen

Die aktuelle Studie empfiehlt deshalb, solche Spürroboter künftig fest in Schadstoffzüge zu integrieren. Gleichzeitig sollen Ausbildung und Einsatztaktik an die neuen technischen Möglichkeiten angepasst werden. Zwar sehen die Experten noch Verbesserungsbedarf bei einzelnen technischen Komponenten, die Praxistests hätten aber gezeigt, dass das Konzept funktioniert.