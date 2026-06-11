Von der Goldenen bis zur Gnadenhochzeit: Graz feiert die Liebe

70 Jahre Ehe, 90 Jahre Leben und unzählige Erinnerungen: Bei einer feierlichen Ehrung in Graz wurden Menschen gewürdigt, die mit ihren Lebenswegen zeigen, wie wertvoll Zusammenhalt, Liebe und gegenseitiger Respekt sein können.

Es waren Momente voller Herzlichkeit, Erinnerungen und stiller Dankbarkeit. Im festlich geschmückten Stefaniensaal des Grazer Congress standen diese Woche jene Menschen im Mittelpunkt, die auf ein langes Leben und außergewöhnliche gemeinsame Wege zurückblicken können. 56 Grazer feierten ihren 90. Geburtstag, weitere 53 Ehepaare wurden für ihre jahrzehntelange Verbundenheit geehrt. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Elke Kahr und Vertretern der Stadt wurde auf besondere Lebensgeschichten angestoßen.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Eine Ehrung, die noch lange im Gedächtnis bleibt.

70 Jahre gemeinsam durchs Leben

Unter den Geehrten befand sich auch ein Paar, das einen ganz besonderen Meilenstein feiern durfte: Kurt und Margareta Rupprich. Die beiden verbindet nicht nur eine jahrzehntelange Beziehung, sondern unglaubliche 70 gemeinsame Ehejahre. Die sogenannte Gnadenhochzeit zählt zu den seltensten Ehejubiläen überhaupt. Als wäre das nicht schon Grund genug zum Feiern, beging Margareta Rupprich gleichzeitig ihren 90. Geburtstag.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Bürgermeisterin Elke Kahr würdigte die Jubilare als Menschen, die Generationen geprägt haben und deren Erfahrungen heute wertvoller denn je sind.

Ein Schatz an Erinnerungen

Bürgermeisterin Elke Kahr würdigte die Jubilare als Menschen, die Generationen geprägt haben und deren Erfahrungen heute wertvoller denn je sind. „Sie alle haben einen reichen Schatz an Erfahrungen. Als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen haben Sie viel zu erzählen und können jungen Menschen ein lebendiges Bild davon schenken, wie es früher war“, betonte Kahr. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen nach Stabilität und Orientierung suchen, seien diese Lebensgeschichten von besonderer Bedeutung. In ihrer Ansprache sprach die Bürgermeisterin auch darüber, was langjährige Partnerschaften ausmacht. „Liebe, Toleranz, Humor, Großzügigkeit, Treue, Freundschaft und die Fähigkeit, Kompromisse einzugehen, sind das Geheimnis langer Beziehungen“, sagte Kahr. Die Bereitschaft, auch schwierige Zeiten gemeinsam zu meistern, schweiße Menschen zusammen. „Miteinander kann man viel mehr erreichen als gegeneinander.“

Festlicher Rahmen für einen besonderen Tag

Durch die Feier führte Moderatorin Simone Koren-Wallis. Für die musikalische Umrahmung sorgten das Ensemble Con Fuoco unter der Leitung von Svetoslav Borisov sowie Sopranistin Marija Jelic. Neben den Ehrungen erwartete die Gäste auch ein festliches Drei-Gänge-Menü. Erinnerungsfotos hielten die besonderen Momente des Tages fest.Hinter jeder der geehrten Personen stehen Jahrzehnte voller Erinnerungen: Familiengründungen, berufliche Erfolge, Herausforderungen, Veränderungen und unzählige Begegnungen. Viele der Jubilare haben den Wandel der Stadt über Generationen hinweg miterlebt und mitgestaltet. Sie haben Zeiten erlebt, die heute kaum noch vorstellbar sind, und bleiben dennoch offen für die Gegenwart.