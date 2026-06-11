Achtung, 80 km/h Windböen: Schöckl-Seilbahn vorübergehend außer Betrieb

Der Schöckl zeigt sich heute von seiner stürmischen Seite. Aufgrund kräftiger Windböen wurde der Betrieb der Schöckl-Seilbahn vorübergehend eingestellt. Wie die Betreiber bekanntgaben, wurden am Schöckl Windspitzen von bis zu 80 km/h gemessen. In St. Radegund erreichten die Böen laut Angaben rund 65 km/h. Aus Sicherheitsgründen musste daher der Seilbahnbetrieb umgehend gestoppt werden.

Sicherheit hat Vorrang

Für viele Ausflügler und Wanderer ist der Schöckl ein beliebtes Ziel. Bei starkem Wind kann der Betrieb einer Seilbahn jedoch schnell zur Herausforderung werden. Die Betreiber betonen, dass die Sicherheit der Fahrgäste oberste Priorität hat. Sobald sich die Wetterlage verbessert und die Windgeschwindigkeiten wieder im sicheren Bereich liegen, soll der Betrieb wieder aufgenommen werden. Über eine mögliche Wiederaufnahme wollen die Verantwortlichen laufend informieren.

Wetter bleibt wechselhaft

Auch die aktuelle Prognose von GeoSphere Austria deutet auf einen unbeständigen Tag hin. Bereits am Vormittag ziehen immer wieder Wolkenfelder durch, die zeitweise die Sonne verdecken. Am Nachmittag bilden sich erneut vermehrt Quellwolken. Besonders entlang der Alpennordseite sind Regenschauer möglich. Im Süden der Steiermark zeigt sich die Sonne hingegen häufiger. Während es tagsüber vielerorts trocken bleibt, könnten am Abend lokale Gewitter entstehen. Vor allem im Süden des Landes ist laut den Meteorologen mit einzelnen Gewitterzellen zu rechnen. Begleitet wird das Wetter von mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind. Die Temperaturen bleiben für Mitte Juni vergleichsweise kühl und erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 20 Grad.