Bekanntes Möbelgeschäft gerettet, doch Graz Standort bleibt Sorgenkind

Im Insolvenzverfahren rund um Interio gibt es eine wichtige Entscheidung: Die Gläubiger haben dem Sanierungsplan mehrheitlich zugestimmt. Vorgesehen ist eine Quote von 20 Prozent, doch mehrere Hürden bleiben.

Im Insolvenzverfahren der Magazin 07 Möbel und Einrichtungen Vertriebsgesellschaft m.b.H., besser bekannt unter dem Namen Interio, ist eine wichtige Entscheidung gefallen. Wie der Alpenländische Kreditorenverband bekannt gibt, haben die Gläubiger mehrheitlich dem angebotenen Sanierungsplan zugestimmt. Damit bekommt das Unternehmen eine Chance auf Fortführung. Ganz gesichert ist die Sanierung aber noch nicht.

Gläubiger stimmen Sanierungsplan zu

Die Abstimmung fand am 11. Juni 2026 am Landesgericht Wiener Neustadt statt. Der angenommene Sanierungsplan sieht vor, dass Insolvenzgläubiger eine Quote von 20 Prozent erhalten. Diese soll über einen Zeitraum von zwei Jahren bezahlt werden. Zunächst ist eine Barquote von 5 Prozent vorgesehen. Weitere Raten von jeweils 5 Prozent sollen binnen 8, 19 und 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans folgen.

Gerichtliche Bestätigung noch offen

Damit der Sanierungsplan auch gerichtlich bestätigt werden kann, müssen wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Die Barquote von 5 Prozent sowie die Verfahrenskosten müssen bis spätestens 31. Juli 2026 fristgerecht erlegt werden. Erst danach kann das Gericht über die Bestätigung entscheiden. Mit der Rechtskraft des Bestätigungsbeschlusses wäre das Insolvenzverfahren aufgehoben. Die Insolvenzverwalterin bewertete den Sanierungsplan als wirtschaftlich angemessen. Im Fall einer Zerschlagung des Unternehmens hätten die Gläubiger laut Einschätzung deutlich weniger erhalten. Die prognostizierte Zerschlagungsquote liegt nur bei 3 bis 4 Prozent. Der nun angenommene Sanierungsplan bietet den Gläubigern daher eine deutlich höhere Aussicht auf Rückzahlung.

Mehrere Standorte werden geschlossen

Im Zuge der Restrukturierung kommt es dennoch zu Einschnitten. Mehrere Standorte sollen mit Anfang Juli 2026 geschlossen werden, darunter Wien und Linz, 5 Minuten hat berichtet: Ab Juli: Bekannter Möbel-Verkäufer muss zwei Standorte schließen. Das Zentrallager in Traiskirchen wurde bereits ausgegliedert. Besonders schwierig bleibt laut Insolvenzverwaltung die Situation der Filiale Graz. Dort belasten laufende Rechtsstreitigkeiten mit der Vermieterin, ein anhängiges Räumungsverfahren, fehlende Warenbestückung und hohe Mietkosten den Betrieb.

Umsätze bleiben hinter Erwartungen

Die wirtschaftliche Lage bleibt angespannt. Nach Einschätzung der Insolvenzverwaltung sind die geplanten Umsätze und Erträge für 2026 und die Folgejahre unsicher. Auch die tatsächlichen Umsätze liegen derzeit deutlich unter den Planwerten. Deshalb geht die Insolvenzverwalterin davon aus, dass die Sanierungsquote nicht allein aus dem laufenden Geschäft erwirtschaftet werden kann. Für die Umsetzung des Plans dürften zusätzliche Mittel von Gesellschaftern oder Dritten notwendig sein.

Forderungen in Millionenhöhe

Bislang wurden 170 Forderungsanmeldungen mit Gesamtverbindlichkeiten von rund 6,164 Millionen Euro bei Gericht eingebracht. Davon wurden Forderungen in Höhe von rund 5,23 Millionen Euro anerkannt. Weitere Forderungen in Höhe von rund 934.000 Euro wurden bestritten. Zusätzlich sind noch Forderungen der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit Teilbetriebsschließungen zu berücksichtigen. Nicht angemeldete Verbindlichkeiten in Höhe von rund 1,015 Millionen Euro müssen ebenfalls in die Erfüllung des Sanierungsplans einbezogen werden. Das gesamte Sanierungsplanerfordernis liegt laut AKV bei rund 7,555 Millionen Euro.

Interio bleibt vorerst eine Sanierungschance

Mit der Zustimmung der Gläubiger ist ein wichtiger Schritt gesetzt. Ob die Sanierung tatsächlich gelingt, hängt nun von der fristgerechten Finanzierung, weiteren Kostensenkungen und möglichen Investorengeldern ab. Für Interio bedeutet die Entscheidung vorerst eine Chance. Der endgültige Neustart ist aber noch nicht geschafft.