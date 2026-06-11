Karl Marx kandidiert in Graz, aber nicht für die KPÖ, sondern für die SPÖ

Karl Marx kandidiert tatsächlich für ein politisches Amt. Allerdings nicht für die KPÖ, sondern für die SPÖ. Der 63-Jährige setzt auf Dialog und Zusammenhalt.

Karl Marx kandidiert bei der Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni. Während viele bei diesem Namen an den berühmten Philosophen und Gesellschaftstheoretiker denken, steht in Graz ein ganz anderer Karl Marx auf dem Stimmzettel und zwar für die SPÖ. Mit einem Augenzwinkern bringt es der Kandidat selbst auf den Punkt: „Wer Karl Marx will, kann Karl Marx wählen.“

Ein Name, der neugierig macht

Gerade in Graz, wo die KPÖ seit Jahren eine zentrale politische Rolle spielt, sorgt die Kandidatur für besondere Aufmerksamkeit. Denn Karl Marx wird oft mit kommunistischen Ideen und politischen Debatten verbunden. Der Grazer Karl Marx sieht sich jedoch nicht als Symbolfigur, sondern als Mensch mit eigener Geschichte und eigenen Erfahrungen.

Vom Hausmeister zum Kandidaten

Der heute 63-Jährige arbeitete viele Jahre als Hausmeister. Seit seiner Pensionierung engagiert er sich gesellschaftlich und leitet einen Lesekreis in Graz. Dort treffen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Lebensgeschichten aufeinander. Für Marx ist das ein wichtiger Beitrag zum Zusammenhalt. Er beschreibt den Lesekreis als einen Ort, „an dem die feinen Unterschiede für einige Zeit ihre trennende Macht verlieren“. Privat lebt Karl Marx seit rund 25 Jahren mit seiner Partnerin zusammen. Sie arbeitet als Projektleiterin bei ISOP, einer Grazer Organisation, die Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte, Langzeitarbeitslose sowie Menschen mit Bildungsdefiziten unterstützt. Gemeinsam erleben sie täglich, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt und Chancengleichheit sind.