Mehr Abkühlung in der Innenstadt: Graz setzt jetzt auf Nebelduschen

Die Sommer werden heißer, die Hitzetage häufen sich. Graz reagiert jetzt mit einer neuen Maßnahme im öffentlichen Raum: An zwei Standorten sorgen sogenannte Sprühnebellanzen für Abkühlung. Das Pilotprojekt ist bereits gestartet.

Wenn die Temperaturen in Graz auf über 30 Grad steigen, wird jeder Schattenplatz zur begehrten Oase. Nun setzt die Stadt auf eine zusätzliche Maßnahme gegen die zunehmende Sommerhitze: An zwei stark frequentierten Standorten wurden sogenannte Sprühnebellanzen installiert, die Passanten an heißen Tagen für kurze Zeit Abkühlung verschaffen sollen. Die neuen Anlagen sind bereits in Betrieb und sollen zeigen, wie wirksam solche Systeme unter Grazer Bedingungen sind.

Abkühlung mitten in der Innenstadt

Installiert wurden die Sprühnebellanzen beim Bad zur Sonne in der Feuerbachgasse sowie in der Schmiedgasse auf Höhe des Amtshauses. Dort wird feiner Wassernebel versprüht, der die Umgebungstemperatur spürbar senken und für ein angenehmeres Mikroklima sorgen soll. Vor allem an besonders heißen Tagen soll die Maßnahme Menschen helfen, die in der Innenstadt unterwegs sind.

„Hitzetage werden zur großen Herausforderung“

Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) sind solche Projekte ein wichtiger Baustein im Umgang mit dem Klimawandel. „Die Hitzetage in der Stadt werden mehr und sind künftig eine riesige Herausforderung für die Gesundheit von vielen, vor allem älteren Menschen“, betont Schwentner. Gleichzeitig verweist sie darauf, dass die Stadt bereits auf Begrünung und Entsiegelung setzt, zusätzliche Maßnahmen aber notwendig seien. „Wir sind daher gefordert, zusätzlich zur umfassenden Begrünung der Stadt neue Lösungen für mehr Abkühlung zu schaffen“, sagt die Vizebürgermeisterin.

Vorbild kommt aus Wien

Ganz neu ist die Idee nicht. Das in Graz eingesetzte System orientiert sich an den sogenannten „Sommerspritzern“, die bereits in Wien verwendet werden. Dort haben die Anlagen in den vergangenen Jahren positive Erfahrungen gebracht. Nun soll geprüft werden, ob das Konzept auch in Graz langfristig eingesetzt werden kann. Um die Umsetzung möglichst effizient zu gestalten, werden die Sprühnebellanzen auf bereits vorhandenen Unterflurhydranten montiert. Dadurch kann bestehende Infrastruktur genutzt werden. „Bäume und Grünflächen tragen am meisten zur Abkühlung der Stadt bei. Mit den Sprühnebellanzen bieten wir jetzt eine einfache und kostengünstige Maßnahme, die an besonders heißen Tagen für unmittelbare Abkühlung sorgt“, erklärt Schwentner.

Pilotprojekt soll Erfahrungen liefern

Finanziert werden die Anlagen von der Holding Graz Wasserwirtschaft, die auch für Wartung und technische Betreuung verantwortlich ist. In den kommenden Monaten will die Stadt beobachten, wie die neuen Nebelduschen angenommen werden und welchen Effekt sie tatsächlich auf die Aufenthaltsqualität haben. Sollten die Erfahrungen positiv ausfallen, könnten künftig weitere Standorte folgen.