Abteilungen ziehen um: Elisabethinen bündeln ihre Kräfte im Herzen von Graz

Drei Jahre nach dem Spatenstich wird aus einem Bauprojekt Realität: Das Krankenhaus der Elisabethinen schließt seine größte Übersiedelung ab. Mit dem Umzug von Psychiatrie und Neurologie entsteht ein zentraler Gesundheitsstandort.

Was mit einem Spatenstich begann, wird nun zum sichtbaren Zeichen für die Zukunft der Grazer Gesundheitsversorgung: Das Krankenhaus der Elisabethinen Graz bringt seine medizinischen Kernbereiche an einem gemeinsamen Standort zusammen. Mit der Übersiedelung der Abteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Neurologie vom Standort Eggenberg in die Elisabethinergasse endet ein jahrelanger Entwicklungsprozess. Die Verlegung erfolgt im Juni 2026 in mehreren Schritten.

©Elisabethinen Graz/Nikolaus Pfusterschmid | Station.

Patientenübersiedelung erfolgt im Juni

Die ersten Patienten der Psychiatrie und Psychotherapie wechseln am 15. und 16. Juni in das neue Gebäude, die Neurologie folgt am 22. Juni. Damit wird ein Konzept umgesetzt, das moderne Infrastruktur mit kurzen Wegen und einer engeren Zusammenarbeit der Fachbereiche verbindet. „Mit der Zusammenführung unserer Abteilungen unter einem Dach schließen wir ein Kapitel der baulichen Entwicklung ab und eröffnen gleichzeitig ein neues Kapitel für die Gesundheitsversorgung in Graz“, sagt Geschäftsführer Christian Lagger. Für Patienten bedeute der neue Standort vor allem besser abgestimmte Abläufe und eine noch stärkere Vernetzung der medizinischen Teams.

217 Betten und mehr Raum für Zusammenarbeit

Der Neu- und Zubau schafft Platz für insgesamt 217 Betten und vereint künftig zentrale medizinische Bereiche des Krankenhauses. Dazu zählen die Innere Medizin, Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Radiologie sowie die interdisziplinäre multimodale Schmerzmedizin. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Ambulanz- und Tagesklinikeinrichtungen, eine Notaufnahme, ein interprofessionelles Therapiezentrum sowie neue Diagnose- und Behandlungsbereiche. Ziel ist es, die Versorgung nicht nur räumlich, sondern auch organisatorisch stärker miteinander zu verbinden. Die Zusammenlegung soll vor allem den Austausch zwischen den Fachrichtungen erleichtern. Wo früher Wege zwischen zwei Standorten notwendig waren, entstehen künftig gemeinsame Strukturen für Behandlung, Diagnostik und Therapie.

Aus Alt und Neu entsteht ein modernes Krankenhaus

Die Übersiedelung ist gleichzeitig der Abschluss eines umfassenden Erneuerungsprozesses. Neben dem neuen Gebäude wurden auch bestehende Gebäudeteile in der Elisabethinergasse saniert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Stationen, Ambulanzen, Therapie- und Diagnostikbereiche sowie die gesamte Infrastruktur wurden an die Anforderungen einer modernen Gesundheitsversorgung angepasst. So verbindet das Krankenhaus historische Bausubstanz mit zeitgemäßer Architektur. Entstanden ist ein Standort, der sowohl Patienten als auch Mitarbeitern bessere Bedingungen bieten soll – mit effizienteren Abläufen und einer Umgebung, die den Heilungsprozess unterstützt.

Architektur mit Fokus auf Mensch und Umwelt

Eine besondere Rolle spielt die Architektur des neuen Hauses. Das Gebäude orientiert sich an den Prinzipien der sogenannten „elisabethinischen Bauweise“. Natürliche Materialien, insbesondere Holz, prägen die Räume und sollen eine angenehme Atmosphäre schaffen. Neben dem Wohlbefinden der Patienten standen auch Nachhaltigkeit und Regionalität im Mittelpunkt der Planung. Ressourcenschonendes Bauen und eine langfristige Nutzung der Infrastruktur waren zentrale Bestandteile des Projekts. Damit setzt das Krankenhaus nicht nur medizinische, sondern auch bauliche Maßstäbe für die Zukunft.

Logistische Herausforderung im laufenden Betrieb

Eine Übersiedelung dieser Größenordnung ist auch organisatorisch eine besondere Aufgabe. Über mehrere Tage hinweg werden Patienten, medizinische Geräte und Abläufe in den bestehenden Krankenhausbetrieb integriert. Die Notfallversorgung bleibt während der gesamten Phase uneingeschränkt gewährleistet. Lediglich einzelne Bereiche, darunter das Schlaflabor und bestimmte Ambulanzangebote, werden kurzfristig angepasst oder vorübergehend eingeschränkt geführt. Viele Abläufe müssen exakt koordiniert werden – von Transportwegen bis zur Betreuung der Patienten. Für das Krankenhaus bedeutet der Schritt eine der größten logistischen Herausforderungen seiner Geschichte.

Ein Zukunftsprojekt für Graz

Mit dem Abschluss der Übersiedelung setzen die Elisabethinen einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Gesundheitsstandortes Graz. Die Vision eines modernen Ordenskrankenhauses, das medizinische Qualität mit menschlicher Betreuung verbindet, wird damit Realität. Das Projekt steht für eine Verbindung aus Tradition und Innovation: Die Werte der Elisabethinen bleiben erhalten, während Infrastruktur und medizinische Zusammenarbeit auf die Anforderungen der kommenden Jahre ausgerichtet werden.