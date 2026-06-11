Steirisches Traditionslokal startet Komplettumbau

Seit mehr als 60 Jahren steht der Name Wörgötter Spitzenkulinarik. Jetzt startet das junge Gastronomenpaar Florian Wörgötter und Julia Mausser den größten Umbau in der Geschichte des Traditionshauses in Ligist in der Steiermark.

Am 27. Juli beginnt in Ligist eine neue Ära der Gastronomie: Das Restaurant Wörgötter am Marktplatz wird komplett umgebaut und modernisiert. Bereits im Oktober soll das Haus wieder seine Türen öffnen – mit zwei bewährten Konzepten unter einem Dach: dem klassischen Wirtshaus und dem Fine-Dining-Bereich „Wörgötter Restaurant“. Für Florian Wörgötter und Julia Mausser ist der Umbau weit mehr als eine bauliche Veränderung. Er soll die Basis für die Zukunft eines Hauses schaffen, das längst über die Grenzen der Steiermark hinaus bekannt ist. „Der Umbau ist für uns der nächste große Meilenstein und ein wichtiger Schritt in die Zukunft“, sagt Sternekoch Florian Wörgötter. Das kulinarische Versprechen bleibt dabei unverändert: saisonale Küche, höchste Qualität und konsequente Regionalität.

Neues Design trifft auf vertraute Gemütlichkeit

Mit dem Umbau bekommt das Restaurant einen neuen Charakter. Statt klassischer Raumaufteilung entsteht ein offenes Konzept ohne trennende Elemente. Die bestehende Bar bleibt erhalten und wird weiterhin als zentraler Treffpunkt im Haus dienen. Das Design setzt auf Klarheit und Reduktion: Helle Räume, natürliche Materialien und warme Oberflächen sollen eine Atmosphäre schaffen, die modern wirkt und gleichzeitig die vertraute Gemütlichkeit bewahrt. Farblich zieht sich Olivgrün als wiederkehrendes Gestaltungselement durch das gesamte Haus. Die Farbe aus dem Logo findet sich in Polsterungen und Details wieder und verbindet die einzelnen Bereiche zu einem einheitlichen Gesamtkonzept.

Spitzengastronomie braucht neue Räume

Mit dem „Wörgötter Restaurant“ bleibt auch der Fine-Dining-Bereich erhalten. Das Konzept ist mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit einem Michelin-Stern und drei Hauben. Der Anspruch: eine moderne Form der Spitzengastronomie, die Genuss, Atmosphäre und Nachhaltigkeit verbindet. „Wir haben viel vor und schaffen mit dem bevorstehenden Umbau noch mehr Raum für Genuss“, erklärt Julia Mausser. Gäste sollen künftig nicht nur kulinarisch, sondern auch räumlich ein besonderes Erlebnis bekommen.

Licht als Teil des kulinarischen Erlebnisses

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem neuen Lichtkonzept. Dafür arbeitet das Restaurant mit dem steirischen Unternehmen XAL zusammen, dessen Lösungen auch in internationalen Spitzenrestaurants eingesetzt werden. Die neue Beleuchtung soll nicht nur Räume erhellen, sondern die Architektur und die Gerichte gezielt in Szene setzen. Flexible Lichtlösungen ermöglichen unterschiedliche Stimmungen – vom gemütlichen Wirtshausabend bis zum exklusiven Fine-Dining-Erlebnis. Konisch geformte Pendelleuchten über den Tischen schaffen dabei eine intime Atmosphäre und geben den Gästen das Gefühl von Privatsphäre. Gleichzeitig sorgt die hochwertige Lichtqualität dafür, dass Farben und Details der Gerichte optimal zur Geltung kommen. Auch das historische Gewölbe des Hauses wird durch gezielte Beleuchtung betont. Moderne Technik trifft damit auf die Geschichte des Traditionsbetriebs.

Regionales Konzept mit starken Partnern

Trotz internationalem Anspruch bleibt der Umbau fest in der Region verwurzelt. Neben XAL werden nahezu ausschließlich regionale Unternehmen beauftragt. Die Planung übernimmt die Firma Wögerer. Weitere Arbeiten kommen unter anderem von Malermeister Kahr, Aldrian Stiegen, der Firma Schober sowie HG Haustechnik. Damit setzt Wörgötter auch beim Umbau auf ein Prinzip, das längst Teil der Küchenphilosophie ist: Qualität entsteht durch starke Partnerschaften. Im Oktober öffnet das Haus erneut – mit neuer Architektur, vertrauter Handschrift und dem Ziel, Tradition und Zukunft miteinander zu verbinden.