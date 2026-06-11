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„Straßen werden abgesperrt“: Polizei-Einsatz bei Grazer Volksgarten
Aktuell kommt es zu einem Polizeieinsatz im Bereich des Grazer Volksgartens. Einige Straßen wurden abgesperrt.
In Graz-Lend läuft aktuell ein Einsatz. „Die Strauchergasse wurde abgesperrt und der Volksgarten ist anscheinend auch betroffen“, berichtet eine Leserin. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigt auf Anfrage von 5 Minuten einen Einsatz in diesem Bereich. Ein herrenloser Koffer hat diesen ausgelöst. „Es wurden präventiv Sperren angeordnet“, so eine Sprecherin. Näheres ist noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2026 um 16:08 Uhr aktualisiert
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