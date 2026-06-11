„Straßen werden abgesperrt“: Polizei-Einsatz bei Grazer Volksgarten

Aktuell kommt es zu einem Polizeieinsatz im Bereich des Grazer Volksgartens. Einige Straßen wurden abgesperrt.

Ein herrenloser Koffer sorgt am Donnerstagnachmittag für einen Polizeieinsatz in Graz.

Ein herrenloser Koffer sorgt am Donnerstagnachmittag für einen Polizeieinsatz in Graz.

In Graz-Lend läuft aktuell ein Einsatz. „Die Strauchergasse wurde abgesperrt und der Volksgarten ist anscheinend auch betroffen“, berichtet eine Leserin. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigt auf Anfrage von 5 Minuten einen Einsatz in diesem Bereich. Ein herrenloser Koffer hat diesen ausgelöst. „Es wurden präventiv Sperren angeordnet“, so eine Sprecherin. Näheres ist noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2026 um 16:08 Uhr aktualisiert