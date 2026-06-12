Drei Verletzte bei Unfall in Graz: Drei Autos krachen zusammen

Auf dem Grillweg in Graz-Straßgang kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden alle drei Lenker verletzt, einer davon musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr. Ein 29-jähriger Autofahrer war auf dem Grillweg in westlicher Richtung unterwegs und wollte nach bisherigen Ermittlungen nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei dürfte er den Blinker gesetzt und sein Fahrzeug stark abgebremst haben. Der unmittelbar hinter ihm fahrende 37-Jährige konnte sein Auto noch rechtzeitig anhalten. Für den dahinter fahrenden 46-jährigen Lenker reichte der Bremsweg jedoch nicht mehr aus.

Drei Fahrzeuge ineinander geschoben

Trotz eingeleiteter Notbremsung kollidierte der 46-Jährige mit dem Fahrzeug des 37-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Auto auf den Pkw des 29-Jährigen geschleudert. Die Folge war eine Kettenreaktion mit drei beschädigten Fahrzeugen. Bei dem Unfall erlitten sowohl der 29-Jährige als auch der 46-Jährige leichte Verletzungen. Der 37-jährige Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Graz gebracht. Die genaue Schwere seiner Verletzungen war zunächst nicht bekannt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten kam es im Bereich des Grillwegs zu Verkehrsbehinderungen.