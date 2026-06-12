Neue Mittelschule in der Smart City: Für Hunderte Grazer Schüler beginnt neues Kapitel

Drei Wochen vor Schulschluss werden noch Kartons geschleppt, Möbel aufgebaut und Unterrichtsmaterialien eingeräumt. Für die Schüler der bisherigen Mittelschule Algersdorf beginnt schon jetzt ein neuer Abschnitt. Sie ziehen um.

Während viele Schulen langsam dem Ende des Schuljahres entgegenblicken, herrscht in der neuen Mittelschule Smart City Hochbetrieb. Noch vor den Sommerferien ziehen die ersten Klassen ein.

Während viele Schulen langsam dem Ende des Schuljahres entgegenblicken, herrscht in der neuen Mittelschule Smart City Hochbetrieb. Noch vor den Sommerferien ziehen die ersten Klassen ein.

Noch riecht es nach frischer Farbe. In manchen Räumen werden letzte Details fertiggestellt, anderswo hängen bereits Zeichnungen an den Wänden. Während viele Schulen langsam dem Ende des Schuljahres entgegenblicken, herrscht in der neuen Mittelschule Smart City Hochbetrieb. Noch vor den Sommerferien ziehen die ersten Klassen ein. Für Direktorin Sigrid Carbonare-Godina ist das ein besonderer Moment. Nach Jahren der Planung und Bauzeit wird aus dem Projekt nun gelebter Schulalltag.

Mehr als nur ein neues Schulgebäude

Wer die neue Schule betritt, merkt schnell: Hier wurde nicht einfach ein weiterer Schulbau errichtet. Klassische lange Gänge mit Tür an Tür gereihten Klassenräumen sucht man weitgehend vergeblich. Stattdessen bilden jeweils mehrere Klassen sogenannte Lerncluster. Dazwischen liegen offene Bereiche mit Sitzmöglichkeiten, Arbeitsplätzen und Rückzugsorten. Die Idee dahinter: Lernen soll nicht nur im Klassenzimmer stattfinden. Ob Gruppenarbeiten, individuelles Arbeiten oder gemeinsames Lernen, die Räume lassen sich flexibel nutzen. Mobile digitale Tafeln, unterschiedliche Sitzgelegenheiten und offene Lernzonen sollen den Unterricht an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anpassen und nicht umgekehrt. Besonders spannend ist der eigene Podcast-Bereich, in dem Schüler ihre eigenen Sendungen aufnehmen können.

Ein Stadtteil wächst und mit ihm die Schulen

Der neue Campus ist eng mit der Entwicklung der Smart City verbunden. Wo früher Industrieflächen das Bild prägten, sind in den vergangenen Jahren Wohnungen, Büros und neue Lebensräume entstanden. Mit den neuen Bewohnern wächst auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen. Die Nachfrage nach Schulplätzen steigt seit Jahren. Bereits 2019 wurde die Volksschule am Standort eröffnet. Nun folgt mit der neuen Mittelschule der zweite große Baustein des Bildungscampus. Damit entsteht ein durchgängiger Bildungsstandort mitten in einem der am stärksten wachsenden Stadtteile von Graz.

Platz für Bewegung und Begegnung

Auffällig ist auch, wie viel Raum den Kindern außerhalb des Unterrichts zur Verfügung steht. Terrassen, Grünflächen und Sportanlagen ziehen sich rund um das Gebäude. Der große Turnsaal und die Freiflächen sollen nicht nur Bewegung ermöglichen, sondern auch Orte schaffen, an denen Schüler Zeit miteinander verbringen können.

Auch die Berufsvorbereitung zieht ein

Mit dem Neubau wird die Schule künftig auch zwei Polytechnik-Klassen beherbergen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Bereichen Handel, digitale Medien und Elektro. Damit wird der Standort nicht nur für Mittelschüler interessant, sondern auch für Jugendliche, die sich auf den Einstieg ins Berufsleben vorbereiten. Insgesamt wurden rund 36 Millionen Euro in den Neubau investiert. Für die Stadt Graz zählt das Projekt zu den größten Bildungsinvestitionen der vergangenen Jahre.