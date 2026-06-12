Grazathlon in Graz: Diese Straßensperren treffen Autofahrer

Der Grazathlon bringt am Samstag wieder sportliche Höchstleistungen nach Graz. Für Autofahrer, Radfahrer und Öffi-Nutzer bedeutet das allerdings auch Sperren und Verkehrsbehinderungen.

Wenn am Samstag wieder tausende Teilnehmer beim Merkur Grazathlon an den Start gehen, wird die Grazer Innenstadt zur sportlichen Bühne. Gleichzeitig müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Einschränkungen einstellen. Die Polizei kündigt für den 13. Juni umfangreiche Verkehrsmaßnahmen an. Zwischen 13 und 21.30 Uhr kommt es vor allem im Stadtzentrum zu temporären Straßensperren und Verkehrsbehinderungen. Betroffen sind mehrere stark frequentierte Bereiche der Innenstadt.

Zu den wichtigsten Sperrzonen zählen: Burggasse

Hofgasse

Bürgergasse

Freiheitsplatz

Kaiser-Franz-Josef-Kai

Lendplatz

Auch in den angrenzenden Straßen kann es aufgrund von Umleitungen und erhöhtem Verkehrsaufkommen zu Verzögerungen kommen.

Radwege ebenfalls betroffen

Nicht nur Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Während der Veranstaltung werden auch mehrere Radwege gesperrt. Betroffen sind insbesondere die Radverbindungen im Bereich des Augartens sowie entlang der Mur. Radfahrer werden gebeten, auf alternative Routen auszuweichen. Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, den Veranstaltungsbereich möglichst großräumig zu umfahren. Wer in der Innenstadt unterwegs sein muss, sollte mehr Zeit für seine Fahrt einplanen. Besonders für Besucher der Grazer Innenstadt empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.