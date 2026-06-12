Stadt Graz zahlt Schulstartgeld aus: Wer jetzt Unterstützung bekommt

Der Schulbeginn bringt für viele Familien nicht nur Vorfreude, sondern auch zusätzliche Ausgaben mit sich. Die Stadt Graz unterstützt deshalb auch heuer wieder Haushalte mit geringem Einkommen.

Um Haushalte mit geringem Einkommen zu entlasten, zahlt die Stadt Graz auch in diesem Sommer wieder das Schulstartgeld und den Kleinkinderzuschuss aus.

Um Haushalte mit geringem Einkommen zu entlasten, zahlt die Stadt Graz auch in diesem Sommer wieder das Schulstartgeld und den Kleinkinderzuschuss aus.

Hefte, Schultasche, Turnbekleidung oder Kindergartenbedarf: Für viele Familien summieren sich die Ausgaben vor dem neuen Bildungsjahr rasch. Um Haushalte mit geringem Einkommen zu entlasten, zahlt die Stadt Graz auch in diesem Sommer wieder das Schulstartgeld und den Kleinkinderzuschuss aus. Profitieren können Grazer Familien, die über eine SozialCard verfügen.

©Montage: Stadt Graz/Christian Jungwirth Bürgermeisterin Elke Kahr verweist auf die steigenden Belastungen vieler Familien.

Bis zu 60 Euro pro Kind

Für schulpflichtige Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren wird ein Schulstartgeld in Höhe von 60 Euro ausbezahlt. Für Kleinkinder bis zum fünften Lebensjahr gibt es einen Zuschuss von 40 Euro. Die Unterstützung soll Familien dabei helfen, einen Teil der Kosten rund um Kindergarten und Schule abzufedern. Besonders unkompliziert: Eine Antragstellung ist für die meisten Anspruchsberechtigten nicht notwendig. Die Beträge werden automatisch überwiesen. Lediglich Jugendliche ab 15 Jahren können die Unterstützung weiterhin bis zum Abschluss ihrer schulischen Ausbildung erhalten. Dafür ist ein Nachweis über den laufenden Schulbesuch erforderlich.

„Schulstart ist auch finanzieller Aufwand“

Bürgermeisterin Elke Kahr verweist auf die steigenden Belastungen vieler Familien. „Alle Eltern wissen, dass Kindergarten und Schule besonders zu Schulbeginn mit hohen Kosten verbunden sind. Der Kleinkinderzuschuss und das Schulstartgeld sind eine Hilfe für Familien mit geringen Löhnen und Gehältern. Damit sollen finanzielle Hürden beim Zugang zur Bildung verringert werden“, betont Kahr. Besonders wichtig sei ihr, dass die Auszahlung automatisch erfolgt: „Damit ersparen wir den Familien unnötigen Aufwand.“ Weitere Informationen: graz.at/sozialcard