Graz würdigt Kulturlegende: ORF-Park wird umbenannt

Kaum jemand hat die Kulturlandschaft der Steiermark so nachhaltig geprägt wie Emil Breisach. Nun erhält der langjährige ORF-Intendant und Kulturvisionär eine besondere Würdigung: Der ORF-Park wird nach ihm benannt.

Der bislang namenlose Park rund um das ORF-Landesstudio Steiermark in St. Peter soll künftig „Emil-Breisach-Park“ heißen. Der entsprechende Antrag wurde bereits einstimmig beschlossen und soll kommende Woche im Gemeinderat endgültig abgesegnet werden.

Ein Name, der die steirische Kulturszene geprägt hat

Emil Breisach war weit mehr als langjähriger Leiter des ORF-Landesstudios Steiermark. Er galt als Motor zahlreicher Kulturprojekte und brachte Generationen von Künstlern zusammen. „Emil Breisach hat die kulturelle Entwicklung von Graz über Jahrzehnte hinweg geprägt, als Brückenbauer zwischen Medien, Kunst und gesellschaftlichem Austausch“, betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Viele Einrichtungen und Veranstaltungen, die heute aus Graz nicht mehr wegzudenken sind, gehen auf seine Initiativen zurück oder wurden von ihm entscheidend mitgestaltet. „Festivals wie La Strada oder kulturelle Impulsgeber wie die Akademie Graz sind nicht mehr aus unserem Stadtleben wegzudenken“, so Schwentner weiter.

©Stadt Graz/Foto Fischer „Emil Breisach hat die kulturelle Entwicklung von Graz über Jahrzehnte hinweg geprägt, als Brückenbauer zwischen Medien, Kunst und gesellschaftlichem Austausch“, betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Von der ORF-Spitze zum Kulturvisionär

Breisach leitete das ORF-Landesstudio Steiermark von 1967 bis 1988 und war einer der prägendsten Medienmanager des Landes. Gleichzeitig setzte er weitreichende Impulse für die Kunst- und Kulturszene. ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch erinnert an sein außergewöhnliches Wirken: „Emil Breisach hatte seine berufliche Tätigkeit stets dazu genutzt, um den ORF Steiermark zu einer einzigartigen kulturellen Kreativwerkstatt zu formen.“ Zu seinen bedeutendsten Projekten zählen unter anderem das Forum Stadtpark, der „steirische herbst“, das Musikprotokoll, das Literatursymposion und die Akademie Graz.

Würdigung an einem besonderen Ort

Dass ausgerechnet der Park beim ORF-Landesstudio seinen Namen tragen soll, kommt nicht von ungefähr. Breisach war es selbst, der nach der Übersiedlung des ORF nach St. Peter die Idee eines Skulpturenparks rund um das Funkhaus vorantrieb. „Diesen derzeit schlicht ORF-Park genannten Raum umzubenennen, ist ein nachhaltiges Zeichen der Erinnerung an einen großen Kulturinitiator“, erklärt Koch.

Sichtbares Zeichen für kommende Generationen

Die offizielle Benennung soll im Herbst im Rahmen eines Festaktes erfolgen. Gleichzeitig bildet sie den Auftakt für die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Akademie Graz. Deren Leiterin Astrid Kury sieht darin eine längst verdiente Würdigung: „Emil Breisachs bahnbrechende Initiativen zur Beförderung der zeitgenössischen Kunst und Kultur in der Steiermark sind inzwischen österreichweit zeitgeschichtliches Allgemeingut.“ Und weiter: „Verantwortungsvolle Zeitgenossenschaft, die aktiven Einspruch inkludierte – als Einspruch gegen die Resignation –, prägte sein Handeln und wird uns ein Vorbild bleiben.“