Im Zuge des Ausbaus der Linie 1 Richtung Mariatrost sowie Arbeiten am Speicherkanal setzt die Stadt Graz auf eine temporäre Maßnahme für Pendler: Die Park-and-Ride-Anlage in Fölling kann seit 1. Mai 2026 kostenlos genutzt werden. Die Regelung soll bis voraussichtlich Ende 2027 gelten. Damit soll vor allem der Verkehr im Grazer Osten während der laufenden Bauarbeiten entlastet werden. Autofahrer haben die Möglichkeit, ihr Fahrzeug in Fölling abzustellen und anschließend auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen.

Stadt Graz will Umstieg attraktiver machen

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sieht in der Öffnung der Anlage einen klaren Anreiz zum Umsteigen:„Die Anlage in Fölling wurde bisher wenig genutzt. Jetzt machen wir sie zu dem, was sie sein soll: ein einfaches und attraktives Angebot für alle, die entspannt in die Stadt kommen wollen.“ Weiter führt sie aus: „Wer hier umsteigt, spart Zeit – und wir entlasten gemeinsam den Verkehr im Grazer Osten.“ Auch Finanz- und Liegenschaftsstadtrat Manfred Eber verweist auf eine neue Ausrichtung der Anlage: „Die P+R-Anlage in Fölling ist ein echtes Murksprojekt aus vergangenen Tagen, das lange Zeit kaum genutzt wurde.“ Gleichzeitig wolle man das Angebot neu positionieren: „Jetzt wollen wir das Angebot aufwerten: Das Parken wird vorübergehend gratis, um neue Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen und gleichzeitig den Verkehr in Mariatrost zu entlasten.“

200 Stellplätze

Die Anlage verfügt über rund 200 Stellplätze und kann täglich von 5 bis 24 Uhr genutzt werden. Voraussetzung für die Weiterfahrt ist ein gültiges Busticket. Dieses ist entweder über die App „GrazMobil“, direkt im Bus oder über bestehende Zeitkarten erhältlich. Die Haltestelle P+R Fölling wird von den Regionalbuslinien 200, 201, 250 und X20 bedient. Seit einer Angebotsverbesserung im Jahr 2023 fahren die Busse in der Morgenspitze im Schnitt alle sieben Minuten stadteinwärts. Damit soll eine verlässliche Anbindung an das Grazer Stadtzentrum gewährleistet werden, insbesondere für Pendler im Raum Mariatrost und Umgebung.

Entlastung während der Bauarbeiten

Während der Bauarbeiten kommt es im Grazer Osten regelmäßig zu Verkehrsbehinderungen. Mit der kostenlosen Nutzung der P+R-Anlage soll der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr erleichtert und die Belastung auf den Straßen reduziert werden. Für Jahreskartenbesitzer wurde zudem eine anteilige Rückerstattung angekündigt. Die Gratisregelung gilt bis zum Ende der Bauarbeiten im Bereich der Linie 1.