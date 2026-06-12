Wahlkampf in Graz unter Beobachtung: Menschenrechtsbeirat zieht Bilanz

Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz hat seinen zweiten Bericht zur Beobachtung des Gemeinderatswahlkampfs 2026 veröffentlicht. Untersucht wurde der Zeitraum von 28. Mai bis 11. Juni. Dabei analysierte die Arbeitsgruppe, welche menschenrechtlich relevanten Themen von den Parteien und wahlwerbenden Gruppen aufgegriffen wurden. Insgesamt elf Parteien und Listen waren in dieser Phase im Wahlkampf aktiv. Die Bewertung bezog sich laut Bericht nicht auf die Fairness des Wahlkampfs, sondern ausschließlich darauf, welche Auswirkungen politische Forderungen und Botschaften aus menschenrechtlicher Sicht haben können.

Leistbares Wohnen als zentrales Thema

Ein Schwerpunkt des Wahlkampfs war die Frage nach leistbarem Wohnraum. Laut Menschenrechtsbeirat griffen alle beobachteten Parteien das Thema mit unterschiedlichen Lösungsansätzen auf. Während etwa Modelle wie Mietkauf für Gemeindewohnungen diskutiert wurden, sorgte vor allem die Forderung nach einem Vorrang für österreichische Staatsbürger bei Wohnvergaben für eine menschenrechtliche Bewertung durch das Gremium. Der Beirat hält fest, dass ein solcher Zugang aus menschenrechtlicher Perspektive nicht mit dem Grundgedanken eines allgemeinen Rechts auf Wohnen vereinbar sei.

Debatte über Staatsbürgerschaft sorgt für Kritik

Besonders intensiv setzte sich der Bericht mit der Diskussion rund um Staatsbürgerschaft auseinander. Das Thema wurde im Wahlkampf vor allem von der FPÖ aufgegriffen. Der Menschenrechtsbeirat kritisiert dabei eine Darstellung, die seiner Einschätzung nach eine bestimmte Gruppe von Menschen abwerte. Die Debatte rund um Einbürgerungen müsse aus Sicht des Gremiums sachlich geführt werden und dürfe nicht dazu führen, dass die Menschenwürde einzelner Gruppen infrage gestellt werde. Gleichzeitig stellt der Bericht klar, dass die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an gesetzlich geregelte Voraussetzungen gebunden sei. Für diesen Bereich vergibt der Beirat eine gelbe Ampel und kündigt an, die weitere Entwicklung des Diskurses kritisch zu beobachten.

Klima, Stadtplanung und Lebensqualität

Auch Umwelt- und Klimathemen spielten im Wahlkampf eine Rolle. Besonders die Verbindung von Klimaschutz, Stadtentwicklung und Verkehr wurde laut Bericht hervorgehoben. Der Menschenrechtsbeirat sieht darin Bezüge zu Themen wie Gesundheit, Lebensqualität und Generationengerechtigkeit. Maßnahmen gegen Hitze oder zur Anpassung an den Klimawandel könnten demnach auch menschenrechtliche Aspekte berühren.

Gesellschaftspolitik und Bildung im Fokus

Im gesellschaftspolitischen Bereich wurden unter anderem Frauenrechte, Jugendthemen und soziale Fragen aufgegriffen. Der Bericht nennt etwa Forderungen nach mehr Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum sowie nach besseren Rahmenbedingungen für junge Menschen. Auch Bildung war ein Bestandteil der Wahlkampfdiskussion. Themen wie Kinderbetreuung, Qualität in Bildungseinrichtungen oder unterschiedliche Schulmodelle wurden von mehreren Parteien angesprochen. Der Beirat sieht darin insbesondere einen Bezug zum Recht auf Bildung.

Gesamtbewertung: Grüne Ampel für den Wahlkampf

Nach Einschätzung des Menschenrechtsbeirats wurden im zweiten Beobachtungszeitraum fünf zentrale menschenrechtlich relevante Diskurse geführt: Wohnen, Staatsbürgerschaft, Umwelt, Gesellschaftspolitik und Bildung. Trotz einzelner kritischer Punkte, insbesondere bei Aussagen zur Staatsbürgerschaft, fällt die Gesamtbewertung positiv aus. Der Grazer Wahlkampf erhält aus menschenrechtlicher Sicht für diesen Zeitraum eine grüne Ampel.