Ungewöhnlicher Anblick in Graz: Was steckt hinter den Schaum auf der Mur?

Wer derzeit entlang der Mur unterwegs ist, bekommt ein ungewohntes Bild zu sehen: Der Fluss wirkt stellenweise deutlich dunkler als üblich, an der Oberfläche treiben auffällige Schaumfelder. Besonders im Bereich südlich des Grazer Murkraftwerks fällt die Veränderung ins Auge. Für Johannes Gepp vom steirischen Naturschutzbund ist die Situation außergewöhnlich. Er beobachtet die Mur seit Jahrzehnten und zeigt sich angesichts der aktuellen Entwicklung besorgt.

Naturschützer befürchten Folgen für Tiere

Nach Einschätzung des Experten könnten die derzeitigen Bedingungen für die Tierwelt im Fluss problematisch werden. Vor allem Fische könnten durch die starke Trübung und mögliche Ablagerungen beeinträchtigt werden. Gepp hält es für möglich, dass nicht ausschließlich die starken Regenfälle der vergangenen Tage für das Erscheinungsbild verantwortlich sind. Er vermutet, dass auch Vorgänge rund um die Wasserkraftanlagen eine Rolle spielen könnten und fordert eine genaue Untersuchung.

Betreiber verweist auf Hochwasser und natürliche Prozesse

Der Betreiber mehrerer Murkraftwerke widerspricht der Vermutung, dass eine gezielte Spülung für die Situation verantwortlich sein könnte. Nach einer längeren Phase mit wenig Wasser habe der Regen der vergangenen Tage erstmals wieder deutlich höhere Abflüsse gebracht. Dadurch werde vermehrt Material wie Äste, Holz und andere natürliche Bestandteile des Flusses mittransportiert. Bei größeren Wassermengen müsse zudem ein Teil des Wassers über die Wehranlagen der Kraftwerke abgeführt werden, wodurch es nicht zur Energiegewinnung genutzt werden könne.

Schaum könnte verschiedene Ursachen haben

Auch beim sichtbaren Schaum gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Während Naturschützer eine mögliche Belastung nicht ausschließen wollen, verweist der Kraftwerksbetreiber darauf, dass natürliche Faktoren wie aufgewirbeltes Material oder Blütenstaub ebenfalls für auffällige Oberflächenbildungen sorgen können. Eine eindeutige Erklärung liegt derzeit noch nicht vor. Um die Ursache der Veränderungen zu klären, wurden Untersuchungen eingeleitet. Fachstellen sollen Wasser- und Schaumproben analysieren. Erst die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden zeigen, ob es sich um eine natürliche Folge der Wetterlage handelt oder ob weitere Faktoren für die ungewöhnliche Situation in der Mur verantwortlich sind.