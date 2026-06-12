Oper Graz dreifach nominiert: Große Anerkennung beim Musiktheaterpreis

Die Oper Graz darf auf mehrere Auszeichnungen hoffen: Gleich drei Produktionen und künstlerische Leistungen wurden für den Österreichischen Musiktheaterpreis 2026 nominiert.

Große Freude an der Mur: Die Oper Graz ist beim Österreichischen Musiktheaterpreis 2026 gleich in mehreren Kategorien vertreten. Ausgezeichnet werden Produktionen und künstlerische Arbeiten aus der Spielzeit 2024/25, darunter zwei besonders erfolgreiche Projekte des Grazer Hauses. Für die Verantwortlichen sind die Nominierungen eine Bestätigung für die Arbeit zahlreicher Beteiligter vor und hinter der Bühne.

„Tannhäuser“ bringt zwei Nominierungen

Besonders erfolgreich ist die Produktion „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg“ von Richard Wagner. Die Inszenierung, die am 5. Oktober 2024 Premiere feierte, wurde in der Kategorie „Beste Gesamtproduktion Oper“ nominiert. Zusätzlich darf sich Christian Schmidt über eine Nominierung in der Kategorie „Beste Ausstattung“ freuen. Seine Arbeit an der Wagner-Produktion überzeugte die Jury ebenfalls.

Familienmusical „Nils Holgersson“ im Rennen

Auch das Publikumserlebnis für jüngere Besucher findet Anerkennung. Das Familienmusical „Die wunderbare Reise des Nils Holgersson“ von Thomas Zaufke und Henry Mason wurde für die Kategorie „Beste Gesamtproduktion Jugend“ nominiert. Die Produktion konnte bereits international auf sich aufmerksam machen. Im vergangenen Herbst wurde das Musical in Berlin beim Deutschen Musical Theater Preis für das Beste Kostüm- und Maskenbild ausgezeichnet.

„Eine Bestätigung für die Arbeit auf und hinter der Bühne“

Oper-Graz-Intendant Ulrich Lenz zeigt sich erfreut über die Anerkennung: „Ich freue mich sehr über die Nominierungen. Sie zeigen, dass die künstlerische Arbeit der Oper Graz weit über die Grenzen der Steiermark wahrgenommen und geschätzt wird.“ Die Nominierungen seien außerdem eine Würdigung für alle Beteiligten: „Sie sind zugleich eine Bestätigung für die hervorragende Arbeit, die auf und hinter der Bühne geleistet wird.“ Ob die Oper Graz tatsächlich einen oder mehrere Preise mit nach Hause nehmen darf, entscheidet sich am 8. September 2026. Dann findet die Verleihung des Österreichischen Musiktheaterpreises in Wien statt.