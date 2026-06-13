„Gib und nimm, was du magst“: Dieser Garten funktioniert ohne Regeln

Zwischen Straße und Natur wächst in Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung) mehr als nur Gemüse: Ein Gemeinschaftsgarten zeigt, wie Zusammenhalt, Improvisation und ein bisschen Anarchie ein funktionierendes System ergeben können.

Direkt neben der B67 in Richtung Norden findet man im Ortsteil Gratkorn, den Gemeinschaftsgarten des Vereins „Gemeinsam Gärtnern“, der im vergangenen Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feierte. „Den Garten gibt es seit rund 15 Jahren“, erzählt Hanspeter Zach (46), einer der Gründer und Obmann des Vereins. „Gib was du magst, und nimm, was du magst“, lautet das Credo des Gemeinschaftsgartens. Kann das funktionieren?

Unkonventionelles Konzept

„Ja“, sagt Zach überzeugt. Auf der Vereinshomepage liest man, dass „alle Beteiligten dazu ermutigt werden, ohne hierarchische Strukturen und Machtgefüge, fernab von Lohnarbeit, gemeinsam Gartenarbeit zu verrichten.“ Dafür muss man auch kein Profi sein, auch Garten-Neulinge sind herzlich eingeladen mitzuwirken und von den Erfahrungen der Gruppe zu lernen.

„Wir wollten Zeit in der Natur“

Ursprünglich wollte Hanspeter Zach vor 15 Jahren mit Freunden einen gemeinsamen Platz schaffen: „Wir wollten gemütlich und entspannt Zeit in der Natur verbringen.“ Ein befreundeter Bauer stellten ihnen dafür einen Teil seines Ackers zur Verfügung. Und weil die Freunde nicht nur faulenzen, sondern auch „etwas tun“ wollten, fassten sie einen Plan: gemeinsam Gemüse anbauen.

Erste Erfahrungen

„Wir hatten damals selbst keine Ahnung“, lacht Zach heute. Warum sollte man Kartoffeln auch in Reihen anbauen? Nur weil es jeder so macht, müssen es ja nicht alle tun. Oder? „Wir haben unsere Kartoffeln als kreuz und quer durch den Garten gepflanzt“, erinnert er sich an die Anfänge. Gefunden haben sie am Ende nur mehr wenige davon und damit war auch klar, dass die Reihensaat durchaus einen Sinn ergibt.

©M. Pöstinger Hanspeter Zach, Obmann des Garten-Vereins, verkostet die Ernte des Gemeinschaftsgarten.

Planung statt Wildwuchs

Nach über einem Jahrzehnt sieht die Sache nun freilich anders aus: Heute präsentiert sich der Garten strukturierter, die Fläche bringt jährlich eine reiche Ernte hervor. Neben Folientunnel gibt es auch Hochbeete, viele Sträucher, ein Klubhaus, einen Kinderspielplatz und natürlich eine große Vielfalt an Gemüse. Rund 30 Mitglieder des Vereins kümmern sich darum. Mal mehr, mal weniger: „In der Spanne zwischen Frühjahrseuphorie und Freibaderöffnung tut sich immer viel“, beschreibt der Obmann den Verlauf. Danach lasse die Aktivität meist etwas nach: „Ausgerechnet dann, wenn das Unkraut besonders wächst.“

Zwei von Anfang an mit Platz für mehr

„Mittlerweile haben wir das aber im Gefühl und fragen die Mitglieder schon zu Beginn, wer wie viel Zeit einbringen kann und möchte.“ Damit besserte sich auch die Planbarkeit, die so ein Projekt braucht. „Wir“ sind er selbst und der Kassier Werner Hansmann. Beide Männer waren von der ersten Stunde an dabei und bilden aktuell den Vorstand des Vereins. „Wir sind aber natürlich offen für jeden, der sich einbringen möchte.“

Herzblut als Budget

Aufgebaut haben sie den heutigen Garten großteils selbst. „Es lag uns am Herzen“, so Zach. Daher haben sie viel aus der eigenen Tasche finanziert. Erst vor fünf Jahren wurde ein Mitgliedsbeitrag für die Vereinsmitglieder eingeführt mit dem nun die laufenden Kosten gedeckt werden und auch die Samen von einem österreichischen Bio- Bauernhof bezogen werden.

Gartenarbeit verbindet

Auch soziale Projekte integrieren sich immer wieder in den Gemeinschaftsgarten: Dienstags ist Familiennachmittag, im Rahmen des Projekts „Freizeit“ verbringen jeden Freitag Klientinnen und Klienten des Vereins „Die Brücke“ Zeit auf dem Gelände. Zudem waren bereits Praktikantinnen und Praktikanten der Caritas-Schule vor Ort. Zach, selbst diplomierter Fachsozialarbeiter, war mit dem Verein auch an größeren EU-Projekten beteiligt.

Garten als Lebensschule

Den sozialen Teil findet Zach auch innerhalb seiner Gartengemeinschaft am spannendsten: „Die Gruppe ist ein großes soziales Lernfeld.“ Der Garten komme ohne starre Regeln aus und steht den Mitgliedern jederzeit zur Verfügung. Es werden auch immer wieder Workshops zu Themen wie Bienen, Kräuter oder Sensenmähen angeboten. Zwanglos und im Einklang mit der Natur. Im Mittelpunkt stehen Freiwilligkeit und Austausch. „Das Prinzip des Gebens und Nehmens was man möchte, funktioniert wirklich“, erzählt Zach abschließend. Diesbezüglich gab es in all den Jahren nie Probleme. Oft habe der Garten sogar einen Überschuss an Gemüse: „Aktuell haben wir sehr viel Salat zu ernten.“