Energy Globe STYRIA AWARD: Steiermarks beste Klima-Ideen prämiert
Mit dem Energy Globe STYRIA AWARD 2026 wurden in Graz 15 innovative Projekte für Klima-, Umwelt- und Energielösungen ausgezeichnet. Die prämierten Initiativen setzen wichtige Impulse für die nachhaltige Entwicklung der Steiermark.
In der Aula der Alten Universität in Graz wurde der Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD 2026 feierlich vergeben. Mit dem renommierten Energie-, Umwelt- und Klimapreis wurden steirische Leuchtturmprojekte vom Land Steiermark, der Energie Steiermark und dem Verkehrsverbund Steiermark vor den Vorhang geholt. Im Mittelpunkt des Abends standen 15 Projekte, die durch besondere Innovationskraft, hohe Umsetzungsstärke und regionale Wirkung überzeugten. Die Auszeichnungen überreichten Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Landesrätin Claudia Holzer, Werner Ressi (Vorstand Energie Steiermark) sowie Peter Gspaltl (Geschäftsführer Verkehrsverbund Steiermark).
Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD 2026 verliehen
„Wir wollen mehr erneuerbare Energie in der Steiermark erzeugen und damit nachhaltiger und unabhängiger in der Energieversorgung werden. Davon profitiert das Klima, der Wirtschaftsstandort und wir alle. Mit dem Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD holen wir all jene vor den Vorhang, die mit Kreativität, Leistung und Beharrlichkeit einen bedeutenden Beitrag zu diesem Weg leisten. Ich gratuliere allen Gewinnerinnen und Gewinnern zu dieser verdienten Anerkennung.” Mit diesen Worten würdigte Landesrätin Simone Schmiedtbauer die herausragenden Leistungen der Preisträgerinnen und Preisträger. Der Preis wurde in den fünf Rubriken Initiativen und Kommunen, Wirtschaft und Innovation, Jugend und Bildung, Forschung sowie in der Rubrik Mobilität überreicht. Die Bandbreite der eingereichten Projekte zeigt, wie breit das Thema Energie in der Steiermark verankert ist – von nachhaltigen Bildungs- und Bauprojekten über kommunale und betriebliche Energiekonzepte bis hin zu innovativen Ansätzen aus Forschung, Industrie, Mobilität und Gesellschaft. Gemeinsam ist ihnen allen der Beitrag zur aktiven Gestaltung der Energie- und Klimawende.
Die Energie Steiermark begleitet den Energy Globe STYRIA AWARD seit vielen Jahren als verlässlicher Partner und Impulsgeber der Energiewende. „Ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie heißt für uns, bewusst zu handeln, Ressourcen zu schonen und aktiv zum Schutz unserer Umwelt beizutragen. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, heute die richtigen Entscheidungen für morgen zu treffen. Deshalb setzt die Energie Steiermark mit Überzeugung auf 100 Prozent grüne Energie aus erneuerbaren Quellen. Für genau diese Haltung stehen auch der Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD sowie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aus diesem Grund haben wir auch heuer wieder die Verleihung sehr gerne unterstützt”, so Werner Ressi, Vorstand der Energie Steiermark. Ein besonderer Schwerpunkt lag erneut auf dem Bereich Mobilität. Die Rubrik wurde in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Steiermark umgesetzt und widmete sich Projekten, die klimafreundliche Mobilitätsformen im Alltag stärken. Die Patenschaft übernahmen Landesrätin Claudia Holzer und Peter Gspaltl, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Steiermark.
„Seit jeher bringt das Thema Mobilität Bewegung in unsere Gesellschaft, beschleunigt die Industrie und fordert die klügsten Köpfe unserer Zeit. Die besten Ideen und die daraus entstehenden Best Practice Projekte schaffen neue Alternativen, um von A nach B zu kommen, und werden durch den Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD vor den Vorhang geholt. Wer im Bereich Mobilität Wahlmöglichkeiten ins Leben ruft, schenkt den Verkehrsteilnehmern ein Stück weit Freiheit. Ich bedanke mich bei allen, die Projekte eingereicht haben und gratuliere allen Gewinnern und Ausgezeichneten”, erklärte Landesrätin Claudia Holzer.
Das Interesse war auch in diesem Jahr wieder sehr hoch. Die Qualität der eingereichten Projekte überzeugte auf ganzer Linie und spiegelt die hohe Aktualität der Themen Energie, Umwelt und Klima wider. Insgesamt wurden 63 Projekte für den steirischen Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD 2026 eingereicht. Die Abwicklung und Organisation erfolgten durch die Energie Agentur Steiermark. „Der Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD hat in der Steiermark schon lange Tradition und steht für herausragende Leistungen im Bereich Energie, Umwelt und Klimaschutz. Seit über 20 Jahren werden damit Projekte von außergewöhnlicher Qualität ausgezeichnet, die nicht nur regional, sondern auch international Anerkennung finden und zur Nachahmung anregen. Angesichts der aktuellen Herausforderungen durch globale Energiekrisen und die notwendige Defossilisierung und Regionalisierung der Energieversorgung ist die Vergabe dieses Preises gerade jetzt von großer Bedeutung. Aus diesem Grund organisieren wir mit Freude und großem Engagement diesen Landespreis“, unterstrich Dieter Thyr, Geschäftsführer der Energie Agentur Steiermark.
Ausgezeichnete Projekte
In der Rubrik Initiativen und Kommunen wurde der Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD an die Diözese Graz-Seckau für ihre Photovoltaik-Initiative auf kirchlichen Gebäuden vergeben. Trotz zahlreicher denkmalgeschützter Objekte gelingt es, moderne Energietechnik sensibel in historische Bausubstanz zu integrieren. Die Anlagen werden zudem in regionale Energiegemeinschaften eingebunden und verbinden Klimaschutz mit sozialem Mehrwert. Weitere ausgezeichnete Projekte in dieser Rubrik waren der Photovoltaik-Masterplan „Haus Graz“, ein Kooperationsprojekt der Stadt Graz, Holding Graz, Energie Graz und GBG zum Ausbau kommunaler Solarenergie sowie die Volksschule Reininghaus (dreiplus ARCHITEKTEN ZT GmbH, Stadt Graz und GBG), die nachhaltige Architektur mit modernen Bildungsräumen verbindet.
Die Bioenergie Premstätten GmbH erhielt den begehrten Preis in der Rubrik Wirtschaft und Innovation für die erneuerbare Energieversorgung des Industriestandortes ams OSRAM in Premstätten. Der benötigte Bedarf an Reindampf und Warmwasser wird dort nicht mehr aus Erdgas, sondern mit regionalem Waldhackgut erzeugt. Ein modernes Biomasseheizwerk mit innovativer Wärmerückgewinnung gewährleistet dabei eine effiziente und verlässliche Versorgung und soll künftig auch umliegende Einrichtungen und Haushalte mit erneuerbarer Wärme versorgen. Weitere Auszeichnungen erhielten das RETTER Bio-Natur-Resort mit seinem ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzept sowie das Restaurant „Das Liebig“, das mit regionalen Bio-Zutaten, saisonaler Küche und konsequenter Vermeidung von Lebensmittelverschwendung klimafreundlichen Genuss in den Mittelpunkt stellt.
Die Klima- und Energiewerkstatt Graz holte sich den Sieg in der Rubrik Jugend und Bildung. In interaktiven Workshops entdecken Kinder und Jugendliche die Themen Energie, Technik und Klimaschutz auf praxisnahe Weise. Mehr als 200 Experimente und zahlreiche Workshopformate vermitteln technisches Wissen, fördern Green Skills und schaffen Begeisterung für Zukunftsberufe. Neben dem Siegerprojekt wurden die Diplomarbeit von Luka Edler und Benjamin Kloibhofer (BULME Graz-Gösting) zur KI-gestützten Zustandsanalyse von PV-Modulen sowie ein Projekt der Landjugend Flatschach in Kooperation mit youngCaritas zum nachhaltigen Kleiderkonsum ausgezeichnet.
Der Forschungspreis ging an den Lehrstuhl für Nichteisenmetallurgie der Montanuniversität Leoben für das Projekt „Dust2Value“. Dieses ermöglicht eine energieeffiziente Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe aus Stahlwerkstäuben. Mithilfe von Wasserstoff und erneuerbarem Strom können Zink und weitere Materialien nahezu emissionsfrei zurückgewonnen werden. Die bereits erfolgreich erprobte Technologie gilt als vielversprechender Ansatz für nachhaltiges industrielles Recycling. Außerdem wurden das Spin-off Cairos der Montanuniversität Leoben, das mittels biogenem CO₂ und grünem Wasserstoff synthetisches Erdgas erzeugt, sowie das Kreislaufkonzept der Firma Ventrex zur Rückgewinnung von Wärme und Sekundärrohstoffen und zur konsequenten Abfallvermeidung ausgezeichnet.
Abschließend sicherten sich die Stadtwerke Leoben den Sieg in der Rubrik Mobilität für ihr zukunftsweisendes Stadtmodell nachhaltiger Mobilität. E-Busse, On-Demand-Mobilitätsangebote, Ladeinfrastruktur, Sharing-Angebote und begrünte Haltestellen bilden dabei ein integriertes Gesamtsystem. So entsteht Schritt für Schritt ein modernes Mobilitätsangebot, das Klimaschutz, Innovation und Lebensqualität im urbanen Raum miteinander verbindet. Weiters ausgezeichnet wurden die Herbert Temmel GmbH für ihr E-LKW-Logistikkonzept sowie die Breitfuss IV GmbH für den zukunftsweisenden Hochleistungs-Ladepark für E-Fahrzeuge in Kapfenberg.