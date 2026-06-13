Energy Globe STYRIA AWARD: Steiermarks beste Klima-Ideen prämiert

In der Aula der Alten Universität in Graz wurde der Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD 2026 feierlich vergeben. Mit dem renommierten Energie-, Umwelt- und Klimapreis wurden steirische Leuchtturmprojekte vom Land Steiermark, der Energie Steiermark und dem Verkehrsverbund Steiermark vor den Vorhang geholt. Im Mittelpunkt des Abends standen 15 Projekte, die durch besondere Innovationskraft, hohe Umsetzungsstärke und regionale Wirkung überzeugten. Die Auszeichnungen überreichten Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Landesrätin Claudia Holzer, Werner Ressi (Vorstand Energie Steiermark) sowie Peter Gspaltl (Geschäftsführer Verkehrsverbund Steiermark).

Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD 2026 verliehen

„Wir wollen mehr erneuerbare Energie in der Steiermark erzeugen und damit nachhaltiger und unabhängiger in der Energieversorgung werden. Davon profitiert das Klima, der Wirtschaftsstandort und wir alle. Mit dem Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD holen wir all jene vor den Vorhang, die mit Kreativität, Leistung und Beharrlichkeit einen bedeutenden Beitrag zu diesem Weg leisten. Ich gratuliere allen Gewinnerinnen und Gewinnern zu dieser verdienten Anerkennung.” Mit diesen Worten würdigte Landesrätin Simone Schmiedtbauer die herausragenden Leistungen der Preisträgerinnen und Preisträger. Der Preis wurde in den fünf Rubriken Initiativen und Kommunen, Wirtschaft und Innovation, Jugend und Bildung, Forschung sowie in der Rubrik Mobilität überreicht. Die Bandbreite der eingereichten Projekte zeigt, wie breit das Thema Energie in der Steiermark verankert ist – von nachhaltigen Bildungs- und Bauprojekten über kommunale und betriebliche Energiekonzepte bis hin zu innovativen Ansätzen aus Forschung, Industrie, Mobilität und Gesellschaft. Gemeinsam ist ihnen allen der Beitrag zur aktiven Gestaltung der Energie- und Klimawende.

©Land Steiermark/Fabian Weissitsch | Rubrikpatin LR Simone Schmiedtbauer mit Wolfgang Jilek, Rudolf und Franziska Schwarz mit Team der Klima- und Energiewerkstatt (v.r.) ©Land Steiermark/Fabian Weissitsch | Rubrikpate Werner Ressi (Energie Steiermark) mit Roman Wallner (ams OSRAM), Bernhard Karrer (Bioenergie Gruppe), Eduard Schirgi (ams OSRAM) und Jakob Edler (Bioenergie Gruppe) (v.l.) ©Land Steiermark/Fabian Weissitsch | Team der Diözese Graz Seckau: Wolfgang Pucher, Martin Halmer, Felix Grubholz, Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, Veronika Kirbisser, Josef Niederl mit Rubrikpatin LR Simone Schmiedtbauer (v.L.)

Die Energie Steiermark begleitet den Energy Globe STYRIA AWARD seit vielen Jahren als verlässlicher Partner und Impulsgeber der Energiewende. „Ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie heißt für uns, bewusst zu handeln, Ressourcen zu schonen und aktiv zum Schutz unserer Umwelt beizutragen. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, heute die richtigen Entscheidungen für morgen zu treffen. Deshalb setzt die Energie Steiermark mit Überzeugung auf 100 Prozent grüne Energie aus erneuerbaren Quellen. Für genau diese Haltung stehen auch der Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD sowie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aus diesem Grund haben wir auch heuer wieder die Verleihung sehr gerne unterstützt”, so Werner Ressi, Vorstand der Energie Steiermark. Ein besonderer Schwerpunkt lag erneut auf dem Bereich Mobilität. Die Rubrik wurde in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Steiermark umgesetzt und widmete sich Projekten, die klimafreundliche Mobilitätsformen im Alltag stärken. Die Patenschaft übernahmen Landesrätin Claudia Holzer und Peter Gspaltl, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Steiermark.

©Land Steiermark/Fabian Weissitsch Manuel Leuchtenmüller (Montanuniversität Leoben) mit Rubrikpate Werner Ressi (Energie Steiermark) (v.l.)

„Seit jeher bringt das Thema Mobilität Bewegung in unsere Gesellschaft, beschleunigt die Industrie und fordert die klügsten Köpfe unserer Zeit. Die besten Ideen und die daraus entstehenden Best Practice Projekte schaffen neue Alternativen, um von A nach B zu kommen, und werden durch den Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD vor den Vorhang geholt. Wer im Bereich Mobilität Wahlmöglichkeiten ins Leben ruft, schenkt den Verkehrsteilnehmern ein Stück weit Freiheit. Ich bedanke mich bei allen, die Projekte eingereicht haben und gratuliere allen Gewinnern und Ausgezeichneten”, erklärte Landesrätin Claudia Holzer.

©Land Steiermark/Fabian Weissitsch Rubrikpate Peter Gspaltl (Verkehrsverbund Steiermark), Rubrikpatin LR Claudia Holzer, Ronald Schindler (Stadtwerke Leoben), Susanne Sinz (Gemeinderätin Stadt Leoben) und Michael Braunsberger (Stadtwerke Leoben) (v.l.)

Das Interesse war auch in diesem Jahr wieder sehr hoch. Die Qualität der eingereichten Projekte überzeugte auf ganzer Linie und spiegelt die hohe Aktualität der Themen Energie, Umwelt und Klima wider. Insgesamt wurden 63 Projekte für den steirischen Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD 2026 eingereicht. Die Abwicklung und Organisation erfolgten durch die Energie Agentur Steiermark. „Der Landespreis Energy Globe STYRIA AWARD hat in der Steiermark schon lange Tradition und steht für herausragende Leistungen im Bereich Energie, Umwelt und Klimaschutz. Seit über 20 Jahren werden damit Projekte von außergewöhnlicher Qualität ausgezeichnet, die nicht nur regional, sondern auch international Anerkennung finden und zur Nachahmung anregen. Angesichts der aktuellen Herausforderungen durch globale Energiekrisen und die notwendige Defossilisierung und Regionalisierung der Energieversorgung ist die Vergabe dieses Preises gerade jetzt von großer Bedeutung. Aus diesem Grund organisieren wir mit Freude und großem Engagement diesen Landespreis“, unterstrich Dieter Thyr, Geschäftsführer der Energie Agentur Steiermark.