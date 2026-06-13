25 Jahre Aufsteirern: Ganz Graz wird wieder zur Volkskulturbühne

Zum 25-jährigen Jubiläum lädt das Aufsteirern-Festival am 19. und 20. September wieder in die Grazer Innenstadt. Volkskultur, Musik und Brauchtum stehen im Mittelpunkt des größten Volkskulturfests Österreichs.

Um auch in diesem Herbst die steirische Volkskultur sichtbar zu machen, ist das Aufsteirern zweitägig, nämlich am 19. und 20. September 2026, geplant.

Um auch in diesem Herbst die steirische Volkskultur sichtbar zu machen, ist das Aufsteirern zweitägig, nämlich am 19. und 20. September 2026, geplant.

Seit einem Vierteljahrhundert bringt die Ivents Kulturagentur mit dem Aufsteirern-Festival die Steiermark zusammen – seit 2020 auch als TV-Event mit Reichweite und Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinaus. Was vor 25 Jahren als Idee begann, ist heute eines der größten Volkskulturfeste Österreichs: ein lebendiger Treffpunkt für hunderttausende Besucherinnen und Besucher. Ein Ort, an dem sich Tradition und Innovation begegnen, an dem Volkskultur, Handwerk, Kulinarik, Musik und Brauchtum erlebbar werden – mitten im Herzen von Graz. Aufsteirern steht für Begegnung, Austausch und gelebte Regionalität. Das Festival schafft Raum für persönliche Erlebnisse, direkte Interaktion und nachhaltige Markenpräsenz.

Termin Aufsteirern 2026

Um auch in diesem Herbst die steirische Volkskultur sichtbar zu machen, ist das Aufsteirern zweitägig, nämlich am 19. und 20. September 2026, geplant. Bei den samstägigen Hof- und Platzkonzerten wird wieder live auf zahlreichen Flächen der Stadt Graz die Steirische Volkskultur auf Bühnen präsentiert und am Sonntag werden zusätzlich die Straßenzüge bespielt. Die Stadt fördert die Veranstaltung mit 35.500 Euro. Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.