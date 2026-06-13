Modernisierung der Linie 1: Neue Bauphase beginnt

Zwischen 15. und 18. Juni 2026 kommt es in der Hilmteichstraße zu Bauarbeiten im Rahmen des Ausbaus der Linie 1. Der zweigleisige Ausbau soll künftig dichtere Intervalle im Grazer Straßenbahnverkehr ermöglichen.

Der Ausbau der Linie 1 in Graz schreitet weiter voran. Zwischen 15. und 18. Juni 2026 kommt es in der Hilmteichstraße zu weiteren Bauarbeiten, die Teil des groß angelegten Projekts für eine leistungsfähigere und engmaschigere Anbindung im öffentlichen Verkehr sind.

Graz: Linie 1 wird ausgebaut

Seit dem 4. Mai laufen die Arbeiten für den zweigleisigen Ausbau der Linie 1. Ziel ist ein deutlich dichterer Takt von bis zu sechs Minuten sowie eine moderne Infrastruktur für den Stadtteil Mariatrost. Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Abschnitten und ziehen sich bis November 2026. Während aktuell Abschnitt 1 in der südlichen Hilmteichstraße im Fokus steht, folgen im Sommer die Abschnitte 2 und 3 sowie ab August Abschnitt 4.

Verkehrsführung während der Arbeiten

Für die kommenden Arbeiten von 15. bis 18. Juni gilt eine angepasste Verkehrsführung: Die Hilmteichstraße ist ab der Hilmgasse von Süden nach Norden als Einbahn geführt. Vom LKH ist die Fahrt nur Richtung Norden möglich, die Einfahrt in die Hilmgasse bleibt gesperrt. Die Hilmgasse selbst ist als Einbahn Richtung Osten eingerichtet, eine Rückfahrt zur Mariatroster Straße ist nicht erlaubt. Die Mariatroster Straße bleibt zwar in beide Richtungen befahrbar, ein Abbiegen in die Hilmteichstraße stadteinwärts ist jedoch nicht möglich. Parallel dazu erneuern die Holding Graz Linien auch die bestehende Gleistrasse im Abschnitt St. Johann – Wagnesweg. Dort werden neue Gleise und Infrastrukturleitungen verlegt, Haltestellen modernisiert, ein neues Unterwerk errichtet und Brücken saniert. Seit 11. Juli kommt es zudem zu Anpassungen im Streckenverlauf der Linie 41 sowie im Ersatzverkehr der Linie E1.