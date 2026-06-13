Auszeichnung für Einsatzkräfte der Krisenintervention

Beim Fortbildungstag des Kriseninterventionsteams des Landes Steiermark in Kalsdorf bei Graz wurden engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren langjährigen Einsatz in der psychosozialen Krisenhilfe ausgezeichnet.

Im Rahmen des Fortbildungstages des Kriseninterventionsteams (KIT) des Landes Steiermark wurden am 13. Juni 2026 in Kalsdorf bei Graz verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet. Neben den Ehrungen stand auch die fachliche Weiterbildung im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Wichtige Stütze in akuten Krisensituationen

Das Kriseninterventionsteam begleitet Menschen nach schweren Unfällen, plötzlichen Todesfällen, Gewaltdelikten oder Katastrophen in besonders belastenden Ausnahmesituationen. Ziel ist es, Betroffenen in den ersten Stunden nach einem Ereignis Halt, Orientierung und psychosoziale Unterstützung zu geben.

Wachsende Herausforderungen im Einsatzalltag

Die Bedeutung des KIT nimmt weiter zu: Von Jänner bis Mai 2026 wurden bereits 357 Einsätze verzeichnet – ein Plus von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Einsatzlagen werden dabei zunehmend komplexer und reichen von Unfällen bis hin zu Naturkatastrophen.

Anerkennung für ehrenamtliches Engagement

Ein Großteil der Arbeit im KIT erfolgt ehrenamtlich neben Beruf und Familie. Landeshauptmann Mario Kunasek würdigte bei der Veranstaltung den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betonte deren wichtige Rolle in der psychosozialen Akutversorgung in der Steiermark.

Weiterbildung und Austausch im Fokus

Neben den Ehrungen bot der Fortbildungstag auch Fachvorträge und Austauschmöglichkeiten. Diese dienen der Qualitätssicherung und stärken die Zusammenarbeit innerhalb des steirischen Hilfsnetzwerks im Bereich der Krisenintervention.