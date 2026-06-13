Forschernachmittag für Kids in Graz – gleich geht es los

Heute, am Samstag, dem 13. Juni, wird es im Grazer Nikolaus Harnoncourt Park (Waagner-Biro-Straße 118/Graz) spannend für den Forschernachwuchs. Von 14 bis 18 Uhr lädt die Lehrerin und KPÖ-Gemeinderatskandidatin Tanja Waldeck zu einer spielerischen Entdeckungsreise durch die Naturwissenschaften ein. Im Mittelpunkt steht die Geschichte von „Tropfi“, einem neugierigen Wassertropfen. An verschiedenen Experimentierstationen können die Kids selbst aktiv werden. „Wir werden malen, beobachten, ausprobieren und dabei jede Menge Spaß haben“, so Waldeck. Das Angebot ist kostenlos. Auf die Eltern und Begleitpersonen warten vor Ort Kaffee und kühle Getränke.