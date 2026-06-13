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Bild auf 5min.at zeigt den Nikolaus Harnoncourt Park, Waagner Biro Straße 118
Heute Nachmittag wird im Nikolaus Harnoncourt Park fleißig experimentiert.
Graz
13/06/2026
Experimente

Forschernachmittag für Kids in Graz – gleich geht es los

Am heutigen Samstag verwandelt sich der Nikolaus Harnoncourt Park in ein Open-Air-Labor. Kinder von 5 bis 10 Jahren können dort kostenlos experimentieren.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Heute, am Samstag, dem 13. Juni, wird es im Grazer Nikolaus Harnoncourt Park (Waagner-Biro-Straße 118/Graz) spannend für den Forschernachwuchs. Von 14 bis 18 Uhr lädt die Lehrerin und KPÖ-Gemeinderatskandidatin Tanja Waldeck zu einer spielerischen Entdeckungsreise durch die Naturwissenschaften ein. Im Mittelpunkt steht die Geschichte von „Tropfi“, einem neugierigen Wassertropfen. An verschiedenen Experimentierstationen können die Kids selbst aktiv werden. „Wir werden malen, beobachten, ausprobieren und dabei jede Menge Spaß haben“, so Waldeck. Das Angebot ist kostenlos. Auf die Eltern und Begleitpersonen warten vor Ort Kaffee und kühle Getränke.

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