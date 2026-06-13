„Sommer in the City“ am Grazer Hauptplatz heuer mit Änderung

Der Grazer Hauptplatz wird auch heuer wieder zur sommerlichen Wohlfühloase. Das Projekt „Sommer in the City“ wird aufgrund großer Nachfrage um eine Woche verlängert und läuft nun bis Anfang September.

Wenn sich der Grazer Hauptplatz im Sommer in Sand, Liegestühle und Palmen verwandelt, entsteht jedes Jahr ein ungewöhnliches Bild mitten in der Stadt. Auch 2026 wird dieses Konzept fortgesetzt und sogar verlängert. Das Projekt „Sommer in the City“ sorgt heuer für noch mehr Urlaubsstimmung im Zentrum: Statt wie ursprünglich geplant endet die Aktion erst am 6. September. Grund dafür ist die hohe Nachfrage, die eine Verlängerung um eine zusätzliche Woche möglich macht.

Konsumfreier Raum mit Urlaubsgefühl

Unter dem Motto „Sommer genießen mitten in der Stadt“ entsteht vom 11. August bis 6. September ein öffentlich zugänglicher, konsumfreier Aufenthaltsbereich. Ziel ist es, den Hauptplatz für einige Wochen in einen Ort der Begegnung und Entspannung zu verwandeln. Im Mittelpunkt steht eine große Sandfläche, die vor allem bei Familien mit Kindern beliebt ist. Sie bietet Spielmöglichkeiten mitten im urbanen Raum und sorgt für ein ungewohntes Sommererlebnis im Stadtzentrum.

Bocciabahn, Palmen und Liegestühle

Ergänzt wird das Angebot durch weitere Elemente, die an Urlaub erinnern: Liegestühle laden zum Verweilen ein, Sonnenschirme und Palmen sorgen für Atmosphäre. Zusätzlich gibt es eine Bocciabahn sowie eine kleine Gastrohütte für die Besucher. So entsteht eine Mischung aus Erholungsraum und sommerlichem Treffpunkt, der ohne Konsumzwang genutzt werden kann.

Stadt fördert Projekt

Initiiert wird „Sommer in the City“ von der Ivents Kulturagentur. Die Stadt Graz unterstützt das Projekt mit 30.000 Euro. Der entsprechende Beschluss wurde einstimmig gefasst. Damit bleibt der Hauptplatz auch 2026 ein zentraler Ort für sommerliche Stadtkultur und wird heuer sogar etwas länger zur temporären Strandlandschaft mitten in Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 17:57 Uhr aktualisiert