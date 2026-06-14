177.230 Euro für beliebtes Jugendzentrum in Graz

Die Stadt Graz fördert mehrere Angebote für Kinder und Jugendliche - darunter das JUZ fantastic in Schönau, Trampolin-Sicherheit und den KinderWald Graz.

Die Stadt Graz fördert mehrere Angebote für Kinder und Jugendliche - darunter das JUZ fantastic in Schönau, Trampolin-Sicherheit und den KinderWald Graz.

Jugendzentren sind für viele junge Menschen wichtige Treffpunkte. Dort können sie Freizeit verbringen, neue Leute kennenlernen und Talente ausprobieren. Auch Rückzug, Unterstützung und ein offenes Ohr bei Sorgen gehören dazu. In Graz-Schönau fördert die Stadt nun das JUZ fantastic mit 177.230 Euro. Damit soll das Angebot weiter aufrechterhalten werden.

Treffpunkt Schönau

Das JUZ fantastic wird von Jugend am Werk betrieben. Seit 2002 ist es ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche aus bis zu 45 Nationen. Vor Ort gibt es unter anderem einen professionell ausgestatteten Indoor-Soccerplatz. Dazu kommen Sport- und Tanzangebote wie Breakdance- und Hiphop-Kurse, Fitnesstrainings und weitere Freizeitangebote. Auch eine Musikwerkstatt mit modernem Tonstudio gehört zum Angebot.

Sicher am Trampolin

Ein weiteres Projekt richtet sich an rund 700 Grazer Volksschulkinder der dritten und vierten Klassen. Sie sollen lernen, sicher mit dem Trampolin umzugehen. Die vorbereitenden Einheiten finden in den angemeldeten Schulen statt. Dabei sind auch die Lehrer:innen eingebunden. Danach geht es für die große Praxiseinheit in den Woop! Trampolinpark. Die Initiative kommt von „Große schützen Kleine“. Die Stadt unterstützt sie mit 10.400 Euro.

Schulbus bleibt

Auch der Schulbus zur Volksschule Puntigam bleibt bis Ende dieses Schuljahres gesichert. Dafür stellt die Stadt 15.000 Euro bereit. So sollen die Schüler:innen weiterhin sicher zur Schule kommen. Zusätzlich wird das Angebot von Naturgenuss – Verein für Abenteuer, Lebensfreude und Wohlbefinden in der Natur fortgeführt. Insgesamt fließen 16.000 Euro in den „KinderWald Graz“ und in die flexible Kinderbetreuung von Ein- bis Vierjährigen.

Einstimmig beschlossen

Der „KinderWald Graz“ bietet eine ganzjährige naturnahe Begleitung und Betreuung von Kindergartenkindern auf Wald und Wiese. Auch für kleinere Kinder bleibt die flexible Betreuung damit abgesichert. Die Stadt Graz fasst die Entscheidungen so zusammen: „Alle Beschlüsse: einstimmig angenommen“.