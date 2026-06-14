Grazer Geco Festival: Promis feiern nachhaltige Hafenrunde

Beim Geco Festival in Graz zeigen Promis, Künstler und Unternehmer, dass Nachhaltigkeit nicht trocken sein muss, sondern mitten im Alltag beginnt.

Beim Geco Festival in Graz zeigen Promis, Künstler und Unternehmer, dass Nachhaltigkeit nicht trocken sein muss, sondern mitten im Alltag beginnt.

Bereits zum vierten Mal ist Graz Bühne für das Grazer Eco Festival, kurz Geco. Im Mittelpunkt stehen Lösungen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, die jeder aus dem Alltag kennt. Bei der „Hafenrunde“ im Lendhafen wurde genau das sichtbar: nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Gesprächen, Kulinarik und vielen bekannten Gesichtern. Eingeladen hatte das Geco-Team rund um Thomas Winkler, Caroline Schweighofer und Christian Felber.

Bio im Glas

Für den Genuss sorgten Vanessa Roi und David Dolleschal vom Bio-Restaurant Das Liebig. Sie servierten Fingerfood und biologische Weine aus der Steiermark. Auch Carina und Herbert Sternat vom Bio Weingut Sternat-Lenz sowie Georg Adam vom Bio Weingut Winkler-Hermaden waren vor Ort. Sie stellten ihre biologischen Tropfen selbst vor und machten den Abend damit auch geschmacklich regional.

Promis im Hafen

Unter die Gäste mischten sich einige bekannte Namen. Steirerkrimi-Autorin Claudia Rossbacher kam mit ihrem Ehemann, Pop-Art-Künstler Hannes Rossbacher. Dort traf sie auf Schauspielerin Anna Wagner, die im Gespräch für eine Rolle im neuen Steirerkrimi ist. Singer-Songwriter Leo Aberer zeigte sich im Fußballfieber: Er ist derzeit auf Promo-Tour für sein neues Album „Nachspielzeit“, für das er erneut mit Shaggy und Frenkie Schinkels zusammenarbeitete.

©Martin Zöscher | Architektin Marleen Viereck, Florian Hazmuka von der Firma mapbagrag (Designtaschen)

Aha-Momente

Reality-Persönlichkeit Elizabeth Pertschi, die vor zwei Jahren von Los Angeles nach Graz gezogen ist, zeigte sich besonders begeistert vom Umweltbewusstsein der Österreicher und von der Mülltrennung. Dieses System kennt sie aus den USA so nicht. Für Wortwitz sorgte Sebastian Vowes alias „Da Wastl“ mit einem Poetry-Slam-Auftritt. Beim Nachhaltigkeits-Quiz staunten die Gäste über Fakten wie diesen: Für ein einziges Baumwoll-T-Shirt braucht es rund 2.700 Liter Wasser – etwa 14 volle Badewannen.

Viele Gesichter

Mit dabei waren auch Regisseur und Diagonale-Preisträger David Lapuch, Sängerin und The Voice of Germany-Finalistin Anna Heimrath sowie die Influencerinnen Julia Bischof, Melanie Köppel und Adelaïde Feldmann. Auch nachhaltig wirtschaftende Unternehmer feierten mit, darunter Florian Hubmann vom Kaufhaus Hubmann in Stainz und Eibiswald, Angelika und Florian Hazmuka von mapbagrag sowie Marleen Viereck von Viereck Architekten. So wurde die Hafenrunde zu einem Abend, an dem Nachhaltigkeit nicht erklärt, sondern erlebt wurde.