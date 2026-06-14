Grazer Arzt soll Patientinnen heimlich gefilmt haben

Ein Fall aus Graz sorgt für Entsetzen: Ein Internist soll Patientinnen in seiner Privatordination unter dem Vorwand medizinischer Untersuchungen dazu gebracht haben, sich auszuziehen. Laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ sollen mehrere Frauen danach auf einem Gynäkologenstuhl untersucht worden sein, obwohl das bei einem Internisten nicht üblich ist. Besonders schwer wiegt der Verdacht, dass der Arzt Patientinnen nicht nur missbraucht, sondern auch heimlich gefilmt haben soll. Einige Frauen sollen während der Vorfälle sogar sediert gewesen sein. Für den Mediziner gilt die Unschuldsvermutung.

Handy fiel auf

Ins Rollen kam der Fall durch eine Patientin. Ihr soll ein Handy aufgefallen sein, dessen Kamera genau auf den Untersuchungsbereich gerichtet war. Später stellten Ermittler des Landeskriminalamts Datenträger des Arztes sicher. Darauf sollen sich zahlreiche verstörende Fotos und Videos von nackten Frauen befunden haben. Die Kamera soll dabei häufig auf den Intimbereich gerichtet gewesen sein. Viele dieser Aufnahmen konnten bisher noch keiner Person zugeordnet werden.

Opfer unbekannt

Die Aufnahmen sollen laut Bericht bis ins Jahr 2012 zurückreichen. Bisher konnten acht Patientinnen befragt werden. Bei ihnen soll der Arzt Untersuchungen im Intimbereich vorgetäuscht haben, die laut Gutachten nicht fachgerecht gewesen sein sollen. Die Frauen sollen über die heimlichen Aufnahmen schwer erschüttert gewesen sein. Eine Betroffene sagte der „Kronen Zeitung“ sinngemäß, sie habe sich geschämt und eingeschüchtert gefühlt. Wegen der guten Bewertungen des Arztes im Internet sei sie aber an die Öffentlichkeit gegangen, um andere zu warnen.

Ermittlungen laufen

Die Termine sollen laut Bericht nach den offiziellen Ordinationszeiten stattgefunden haben. Die Frauen sollen die Privatpraxis über einen Hintereingang betreten haben. Sprechstundenhilfen seien dabei nicht anwesend gewesen. Der Verdächtige darf seinen Beruf laut „Kronen Zeitung“ inzwischen nicht mehr ausüben. Er selbst weist den Vorwurf zurück und soll erklärt haben, sein Vorgehen sei medizinisch notwendig gewesen. Die Filmaufnahmen seien demnach mit mündlichem Einverständnis der Patientinnen entstanden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.