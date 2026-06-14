Stadt Graz hilft internationalen Fachkräften beim Ankommen

Wer neu nach Graz oder in die Steiermark kommt, steht oft vor vielen Fragen: Wie funktioniert das Leben hier? Was ist beim Arbeiten wichtig? Und wo bekommt man Unterstützung im Alltag? Genau hier setzt der Club International, kurz CINT, an. Der Club International ist ein Servicezentrum für internationale Fach- und Schlüsselarbeitskräfte sowie deren Familien. Ziel ist es, Neuankommende von Beginn an beim Leben und Arbeiten zu begleiten.

Betriebe werden entlastet

Nicht nur die Fachkräfte selbst profitieren von dem Angebot. Auch Mitgliedsbetriebe sollen entlastet werden. Denn viele Fragen, die beim Start in einem neuen Land entstehen, brauchen Zeit, Erfahrung und persönliche Beratung. CINT begleitet internationale Fachkräfte individuell. Dazu gehören unter anderem aufenthaltsrechtliche Fragen, die Organisation des Alltags und persönliche Beratung.

Familien im Blick

Ein besonderer Fokus liegt auch auf den Familien, die mit nach Graz oder in die Steiermark kommen. Dabei geht es vor allem um Partner:innen, die sich ebenfalls neu orientieren müssen. Unterstützung gibt es etwa beim Einstieg in den österreichischen Arbeitsmarkt. Auch Themen wie Bildung, Versicherung und öffentliches Leben werden behandelt. Die Stadt Graz unterstützt dieses Rundumangebot mit 25.000 Euro. Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.