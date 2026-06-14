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/ ©Arnold Schwarzenegger Museum
Das Bild auf 5min.at zeigt Arnold Schwarzenegger vor dem Museum in Thal.
Auch im Jahr 2024 besuchte Arnold Schwarzenegger das Museum in Thal bei Graz.
Thal
14/06/2026
Bei Geburtshaus

Fans feiern Weltstar: Arnold Schwarzenegger zurück in seiner Heimat

Großer Empfang in Thal bei Graz für Arnold Schwarzenegger: Der Hollywoodstar kehrte am Sonntag in seinen Heimatort zurück und wurde bei seinem Geburtshaus begeistert gefeiert.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(211 Wörter)
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Thal bei Graz wurde am Sonntag zum Treffpunkt zahlreicher Fans und Fitnessbegeisterter – denn Arnold Schwarzenegger kehrte in seinen Heimatort zurück und sorgte dort für große Emotionen. Bereits am Vormittag reisten rund 350 Gäste aus verschiedenen Ländern an, viele davon Mitglieder seines „Pump Clubs“, wie Medien berichten. Gemeinsam erkundeten sie Orte, die für Schwarzenegger biografisch bedeutsam sind, darunter den Thalersee, wo er einst selbst trainierte, sowie die örtliche Pfarrkirche und schließlich sein Geburtshaus.

Arnold Schwarzenegger in seiner steirischen Heimat empfangen

Gegen 11 Uhr war es dann so weit: Unter großem Applaus und begleitet von bekannten Filmmelodien traf der Weltstar in Thal ein. Vor Ort wurde er von seinem Freund Peter Urdl empfangen und sofort von den Anwesenden gefeiert. Schwarzenegger nutzte den Besuch nicht nur für persönliche Begegnungen, sondern auch für seine sportliche Mission. Vor den Augen zahlreicher Teilnehmer motivierte er die anwesenden Sportler beim gemeinsamen Training und rief sie lautstark zu mehr Einsatz auf. Seine Botschaft war klar: Disziplin und harte Arbeit seien entscheidend für Erfolg. Nach dem Besuch in seiner steirischen Heimat steht für Schwarzenegger bereits der nächste öffentliche Auftritt bevor: In Wien wird er beim kommenden Klimagipfel erwartet.

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